التحرش في مصر.. مواقع التواصل تتضامن مع شيخ أزهري (فيديو)

وقال رشدي في تغريدته إن "هناك أسباب للجريمة (التحرش) عديدة.. من ضمنها الملابس الصارخة التي تعتمد على الإغراء.. هذا سبب فقط من ضمن مجموعة أسباب، وليس هو السبب الوحيد".

ودفع ذلك بعضًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساندته، مؤكدين أن رشدي قد أوضح أن ما قاله سبقه من أن "التحرش جريمة لا تقبل التبرير، ليس لها أعذار، ولو كانت المرأة من دون ملابس أصلًا، نرجو الله لنا ولها الهدايةَ، لكن لا يجوز التحرش بها ولا النظر إليها، مع القطع بأنها على معصيةٍ، وهذا من مُسَلَّمات الشرع الشريف"، وأن وجهة نظرة ورأيه سليم .

ودشن مؤيدو رشدي وسم #ادعم_عبدالله_رشدى ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح، اليوم الأحد وحتى الآن، مؤكدين أن ما يحدث هو حرب على رأي معتدل ومعالج لقضية اجتماعية من دون تفكير في أسبابها.

The problem is not with abdullah Roshdy…the real problem is with yourself#ادعم_عبدالله_رشدى pic.twitter.com/etlgzfWbKG

— Hamo Yehia (@yehia_hamo) July 5, 2020