إعلامي سعودي يحذف تغريداته بعد اتصال من أمن الدولة.. ماذا حدث؟

وقال الفرد في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، الأحد: "وصلني قبل قليل اتصال من أمن الدولة بسبب تغريداتي المسيئة التي كتبتها وأنا في حالة نفسية واستخدم حبوب الاكتئاب، وأعتذر أشد الاعتذار عن تغريداتي وأتمنى تقدير ظروفي".

وصلني قبل قليل اتصال من أمن الدولة بسبب تغريداتي المسيئة التي كتبتها وأنا في حالة نفسية وأستخدم حبوب الإكتئاب، وأعتذر أشد الاعتذار عن تغريداتي وأتمنى تقدير ظروفي.

حفظ الله وطننا وقيادته. pic.twitter.com/CTBDovDjgq — طلال الفرد (@Talal_Alfard) July 4, 2020

لكل من يشكك في ولائي وانتمائي وحبي لمليكي ووطني أختصرها عليكم

الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله

يعرف أبوي وجدي وعدّي وهذا شرف لا يناله أي مواطن سعودي، ولله الحمد والمنة — طلال الفرد (@Talal_Alfard) July 2, 2020

وعلق ناشطون: "هذه عصابة ليست دولة! الدول التي تحترم نفسها لن تهدد مواطن بسبب تغريدات وتُكرهه يعترف بهذا الاعتراف الذي لا يمت للحقيقة بصلة".

واستغرب مغردون من أسلوب التخويف في السعودية، ووصفوا الوضع بـ "المحزن"، مستنكرين أسلوب الاستبداد الذي تتبعه السلطات في المملكة من تجويع وقهر وتكتيم الأفواه، على حد تعبيرهم.

حسبي الله عليكم حتى الشكوى والتذمر صارت ممنوعة! حرية التوجع صارت محرمة على الشعب! https://t.co/umVAAgPZYX — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 4, 2020

بالله كيف تقوم دوله وهذا نهجها مع #مواطن يشكوا قله #المعيشه لاحظ انهم يرصدون اي تغريده وحساب يرفض هذا التقشف تحت تهديد واستدعاء ولكن نرى في الجانب الاخر تغافل واسقاط كل الهاشتاقات التي يطالب بها #الشعب ، اي استحقار واذلال هذا ! هل اصبح أنين الفقر جريمه عند ال سلول !! https://t.co/RE6ljMhe2x — متمرد (@METMRED) July 5, 2020

هذه هي السعودية بلد الاستبداد

الذي يقودها ابو منشار

وطبعا يقول هذا الرجل ان الملك يعرف اباه وجده …وهيك كيف لو كان مواطن سعودي عادي …كان راح على السفارة هههه https://t.co/xcKoTJsnyC — ANAS SAID ESSA (@anassaidessa) July 5, 2020

الردود تحت تغريدة طلال الفرد..شيء مرعب. — seham🇸🇦🇺🇸 (@___sz11) July 5, 2020

كثير تحدث بشأن الضريبه بين مؤيد لها وبين معارض ولم يتم القبض عليهم او مصادرة أرائهم

انا كسعوديه يومياً أشاهد انتقادات لقرارات حكومية و أشاهد الحكومه تتفاعل مع الشعب

لكن أن تصل للتأجيج والتحريض والتأليب فهنا تجاوزت سقف الحرية ودخلت في نفق مخالفة النظام#طلال_الفرد — ورد الهذلي 🇸🇦 (@ward_alhudhuliu) July 5, 2020

وبدأت السعودية، الأربعاء الماضي، رفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات إلى 15 في المئة، بعد أن كانت 5 في المئة اعتبارا من مطلع 2018.

جاء رفع الضريبة، نتيجة لتضرر القطاع النفطي من تداعيات تفشي فيروس "كورونا" التى أدت لتهاوي أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وانكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، نتيجة انكماش القطاع النفطي 4.6 بالمئة.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول الجاري، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل "كورونا" التي أدت لشبه توقف لحركة الانتاج عالميا.

واعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يصرف للمواطنين.

وخفضت السعودية إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار، وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططا له قبل "كورونا".