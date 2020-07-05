أكاديمي إماراتي يقسم مناطق اليمن.. ومغردون: "تُحرّف الحقائق"

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تقرير مجموعة الأزمات الدولية؛ اليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات وهي على النحو الآتي: شمال تحت سيطرة الحوثيون، مأرب والجوف تديرها الحكومة، عدن المهرة شبوة وأبين تدار من المجلس الانتقالي الجنوبي، الساحل الغربي تحت سيطرة المقاومة المشتركة، ساحل حضرموت خاضعة لسلطات محلية".

تقرير مجموعة الأزمات الدولية: اليمن منقسم اليوم إلى 5 كانتونات

1 شمال تحت سيطرة الحوثيون

2 مأرب والجوف تديرها الحكومة

3 عدن المهرة شبوة وأبين تدار من المجلس الانتقالي الجنوبي

4 الساحل الغربي تحت سيطرة المقاومة المشتركة

5 ساحل حضرموت خاضعة لسلطات محليةhttps://t.co/iK2fDlMwaa — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 3, 2020

ورأى ناشطون وكتّاب يمنيون أن تغريدة عبد الله هي عبارة تحريف للحقائق: "منشورك فيه تحريف لما ورد التقرير، فالتقرير يقول: مأرب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين ومدينة تعز، كلها تخضع للحكومة، وقد أغفل التقرير مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة، في كل من حجة، ولحج".

منشورك فيه تحريف لما ورد التقرير. فالتقرير يقول: مارب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين ومدينة تعز، كلها تخضع للحكومة.

وقد أغفل التقرير مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة، في كل من حجة، ولحج. — علي الذهب ‎ ALI AL-DAHAB (@ali_al_dahab) July 3, 2020

تأكيداً لما قلته يا دكتور علي . pic.twitter.com/z5aBoOcZiX — احمد فوزي Ahmed Fawzi 🇾🇪 (@AFYemeni) July 3, 2020

وانتقد آخرون تغريدة عبد الله، معتبرين أن حديثه عن كانتونات اليمن ما هو إلا نتاج لسياسية التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

الانتقالي و المقاومة المشتركة يديرهما ضباط إماراتيين . عن أي كانتونات تتحدث — احمد فوزي Ahmed Fawzi 🇾🇪 (@AFYemeni) July 3, 2020

كنتونات التقسيم هو نتاج لمشروعكم التقسيمي في اليمن أنتم والسعودية، ولكنكم لن تنجحوا في هذا المشروع ومع هذا أن تظلل وتحرف مسار التقرير — ريناد الحاج (@RenadHajj) July 5, 2020

#اليمن الاتحادي الجديد اليمن وحد

هو انتم وحكام الإمارات يردون تقسيم اليمن بل خراب اليمن ولكن ابشرك اليمن في رجال وطنيين من كل الحفضات الحمد لله كل #اليمنيون اشرفا يعرفون من عدو #اليمن — عمر العقيلي (@Ff5ri6Y5WrsR5G6) July 3, 2020

هذا ما سعيتم لأجله طوال ٦سنوات

لكن لن يطول فرحكم بهذا التقسيم

وستندمون عن كل يوم وساعة ولحظة دخلتم بها اليمن والأيام بيننا🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪تحيا الجمهورية اليمنية — جمال السقاف (@FH7bni2oVc3fmim) July 4, 2020

كل هذا ببراكات التحالف العربي الغدار،،

مزق اليمن وجعل من كل مدينه سلطه، ،اتو لليمن وفي انقلاب واحد، وسيخرجون وفي 3انقلابات — Abu Hussam (@HartheeAl) July 4, 2020

الم يقل التقرير أنكم أنتم اليد العابثة في اليمن … و انبهك أنت و شيطانك الرجيم أن أحلامكم في تقسيم اليمن من أجل أن يكون لكم موضع قدم في جزره و موانئه لن يكتب لها النجاح و أنكم ستدفعون ثمن أفعالكم التآمرية على اليمن غاليا جدا …. — ابوالمجد (@efmRlodgnzh1IlI) July 3, 2020

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