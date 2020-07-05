البث الحي
سياسة

أكاديمي إماراتي يقسم مناطق اليمن.. ومغردون: "تُحرّف الحقائق"

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
5/7/2020

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "تقرير مجموعة الأزمات الدولية؛ اليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات وهي على النحو الآتي: شمال تحت سيطرة الحوثيون، مأرب والجوف تديرها الحكومة، عدن المهرة شبوة وأبين تدار من المجلس الانتقالي الجنوبي، الساحل الغربي تحت سيطرة المقاومة المشتركة، ساحل حضرموت خاضعة لسلطات محلية".

ورأى ناشطون وكتّاب يمنيون أن تغريدة عبد الله هي عبارة تحريف للحقائق: "منشورك فيه تحريف لما ورد التقرير، فالتقرير يقول: مأرب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين ومدينة تعز، كلها تخضع للحكومة، وقد أغفل التقرير مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة، في كل من حجة، ولحج".

وانتقد آخرون تغريدة عبد الله، معتبرين أن حديثه عن كانتونات اليمن ما هو إلا نتاج لسياسية التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

اقرأ أيضًا:

قائد منشق عن الحزام الإماراتي: "وكلاء" أبوظبي يهينون الضباط اليمنيين (فيديو)

مسؤول يمني: تهريب أشجار نادرة من سقطرى للإمارات بدعم "مليشيا الجنوبي"

وزير يمني مستقيل: الإمارات هي مهندس كل ما يجري في اليمن (فيديو)

في سجال مع لواء سعودي.. الرحبي: التحالف خذل اليمنيين ويجب طرده

مسؤول يمني: السعودية والإمارات تتقاسمان السيطرة على بلادنا

الحكومة اليمنية: أحداث سقطرى "انقلاب" ونطالب السعودية بالتدخل (فيديو)

اليمن.. قوات مدعومة إماراتيا تسيطر على مديرية أمن سقطرى (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)