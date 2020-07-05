أردوغان يكشف إحباط مكائد.. ويعلن موعد دخول مفاعل نووي للخدمة

وأكد في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن مراسم افتتاح محطات طاقة كهرومائية في عدد من الولايات التركية، أن بلاده بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الطاقة في البحر الأسود خلال الفترة الماضية.

وأضاف "سنواصل عمليات التنقيب عن الطاقة، ولن نتهاون مع المساس بحقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي في هذا الخصوص".

وأوضح أن عمليات التنقيب التركية عن الطاقة في البحار بدأت عبر الاستعانة بسفينتي التنقيب "فاتح" و"ياووز"، وأن "أول مفاعل في محطة "آق قويو" للطاقة النووية سيدخل الخدمة عام 2023″.

وتابع: "يُسهم هذا المشروع في تنويع مصادر إنتاجنا للكهرباء، وتوفير بنية متوازنة لمحفظتنا في مجال الطاقة".

يُذكر أن تركيا وروسيا وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول 2010، اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في ولاية مرسين (جنوب)، بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وفيما يخص استثناء الاتحاد الأوربي لتركيا من رفع قيود السفر، قال أردوغان: "نوايا الاتحاد الأوربي واضحة للعيان، من خلال تفضيل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا".

وأضاف قائلا: "تركيا لم تحقق إلى الآن أي مكسب من دون كفاح، والواضح أننا سنكافح خلال هذه المرحلة للحصول على ما هو من حقنا".

وأردف: "نثق بأنفسنا في المجالات كافة من الصحة إلى الاقتصاد ومن الدبلوماسية إلى الأمن. رأينا من يعاني ضعفًا في هذه المجالات، خلال أزمة اللاجئين وفترة تفشي كورونا"، في إشارة لبعض الدول الأوربية التي عجزت عن مكافحة الفيروس التاجي (المسبب لمرض كوفيد-19).

والثلاثاء الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوربي إعادة فتح حدودها اعتبارًا من مطلع يوليو/ تموز الحالي، للقادمين من 15 دولة اعتبرت أن وضع وباء كورونا فيها "جيد".

واستثنى قرار إعادة فتح الحدود الأوربية، تركيا، بالرغم من نجاحها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بفضل البنية التحتية القوية، التي تمتلكها في مجال الصحة.

وفي تركيا، أصاب فيروس كورونا المستجد 205 آلاف و758 شخصًا، وأودى بحياة 5 آلاف و225 مصابًا، بينما تعافت 180 ألفًا و680 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 11 مليونًا و496 ألفًا و761 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 535 ألفًا و379 مصابًا، في حين تعافى 6 ملايين و513 ألفًا و405 مصابين، حتى اللحظة.

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