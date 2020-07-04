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سياسة|تركيا

يبلغ مداه 220 كيلو مترا.. تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ تركي مضاد للسفن (فيديو)

الصاروخ التركي أتماجا لحظة انطلاقه
الصاروخ التركي أتماجا لحظة انطلاقه
4/7/2020

الصاروخ اسمه "أتماجا" أي الصقر ومن إنتاج شركة روكتسان التركية المعروفة بإنتاج مختلف أنواع الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والليزرية.

والصاروخ أرض بحر قادر على إصابة الهدف من على بعد 220 كلم فعال ضد الأهداف الثابتة والمتحركة، ويمكن أن يحمل رؤوسا شديدة الانفجار يصل وزنها إلى 250 كيلوغراما.

كما يمكن للصاروخ  الوصول إلى الهدف على المستويين الخطي والعمودي، ويمكن تغيير هدفه حتى بعد إطلاقه، كما أنه مزود بحماية من التشويش الإلكتروني.

كان وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك قد شارك في التاسع عشر من يونيو/ حزيران الماضي في مراسم اختبار أول محرك صاروخ محلي متوسط المدى.

وجرى اختبار المحرك (TEI-TJ300) في منشأة شركة توساش لصناعة المحركات (TEI)، بولاية أسكي شهير، الجمعة.

وفي كلمة عقب اختبار النموذج الأولي للمحرك بنجاح، قال الوزير ورانك، إن المحرك الذي طوره مهندسون أتراك يحمل أهمية كبيرة، من حيث الارتقاء أكثر بالصناعات الدفاعية.

وأوضح أن هذا النوع من المحركات تم تصميمه للاستخدام في الصواريخ المضادة للسفن، متوسطة المدى.

كما لفت إلى إمكانية استخدام المحرك في العديد من المنصات المختلفة.

وأشار إلى أنه على الرغم من صغر حجم المحرك إلا أنه قادر على إنتاج قوة تناهز نحو 400 حصان.

ونوه الوزير إلى أن مختبر المحركات في الشركة محلي أيضا بشكل كامل.

ولفت ورانك إلى مشاركته العام الماضي في نفس المكان لاختبار محرك مروحية "غوك بي" التركية متعددة الأغراض.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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