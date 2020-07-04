البث الحي
سياسة

هل تعود لمسلمات الإيغور؟ الجمارك الأمريكية تضبط شحنة شعر بشري من الصين (صور)

الجمارك الأمريكية تضبط شحنة شعر نسائي وزنها 13 طنا
الجمارك الأمريكية تضبط شحنة شعر نسائي وزنها 13 طنا
4/7/2020

وقالت وحدة حماية المستهلك الأمريكية إن الشحنة المقدرة بنحو 800 ألف دولار وصلت من إقليم شينغيانغ الصيني الذي يسكن فيه نحو 11 مليون شخص من مسلمي الإيغور.
وبلغ وزن الشحنة التي تم ضبطها في 17 يونيو الماضي، 13 طنا، ومصدرها شركة (لوب كاونتي مييكسين) لمنتجات الشعر، وتم الأمر بالتحفظ عليها بعد الضبط.
وجاء القرار الأمريكي بشأن ضبط منتجات الشعر الصينية على اعتبار استخدام الشركة السجن والعمالة الإجبارية، بما يشمل الأطفال.
وشركة (لوب كاونتي مييكسين) ثالث جهة مصدّرة للشعر البشري من إقليم شينجيانغ يتم وضعها على اللائحة السوداء في الآونة الأخيرة لاستخدامها العمل بنظام السخرة.

اضطهاد أقلية الإيغور

وأبدت تقارير أممية قلقها من الانتهاكات والتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة حيث تحتجزهم السلطات في معسكرات تمارس فيها أنواع من الانتهاكات الممنهجة ضدهم.  
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات حقوقية السلطات  الصينية بأنها تحتجز مليون مسلم على الأقل في معسكرات مقفولة.

وتنفي بيجين الاتهامات وتقول إن المعسكرات هي "مراكز تدريب مهني" لمساعدتهم في ايجاد وظائف والنأي بهم من التطرف والإرهاب، في حين يندد ناشطون باستراتيجية غسل الأدمغة تهدف إلى القضاء على ثقافتهم وهويتهم.
وفرضت واشنطن في مايو/ أيار الماضي عقوبات تجارية على تسعة كيانات صينية معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان لأقلية الإيغور، من بينها معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية.
وسبق أن فرضت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقوبات ضد 28 منظمة حكومية وتجارية صينية بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات استهدفت أقلية الإيغور المسلمة.

https://twitter.com/yhussain213/status/1279175108964352001?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)