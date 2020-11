هل تعود لمسلمات الإيغور؟ الجمارك الأمريكية تضبط شحنة شعر بشري من الصين (صور)

وقالت وحدة حماية المستهلك الأمريكية إن الشحنة المقدرة بنحو 800 ألف دولار وصلت من إقليم شينغيانغ الصيني الذي يسكن فيه نحو 11 مليون شخص من مسلمي الإيغور.

وبلغ وزن الشحنة التي تم ضبطها في 17 يونيو الماضي، 13 طنا، ومصدرها شركة (لوب كاونتي مييكسين) لمنتجات الشعر، وتم الأمر بالتحفظ عليها بعد الضبط.

وجاء القرار الأمريكي بشأن ضبط منتجات الشعر الصينية على اعتبار استخدام الشركة السجن والعمالة الإجبارية، بما يشمل الأطفال.

وشركة (لوب كاونتي مييكسين) ثالث جهة مصدّرة للشعر البشري من إقليم شينجيانغ يتم وضعها على اللائحة السوداء في الآونة الأخيرة لاستخدامها العمل بنظام السخرة.

CBP detained a shipment of nearly 13 tons of hair products suspected of being produced by forced labor. The shipment, originating in Xinjiang, China, was detained in accordance with a Withhold Release Order. ➡️ https://t.co/QwWHLusKDf pic.twitter.com/zRDndtgAIE

اضطهاد أقلية الإيغور

وأبدت تقارير أممية قلقها من الانتهاكات والتمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الصينية بحق أقلية الإيغور المسلمة حيث تحتجزهم السلطات في معسكرات تمارس فيها أنواع من الانتهاكات الممنهجة ضدهم.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات حقوقية السلطات الصينية بأنها تحتجز مليون مسلم على الأقل في معسكرات مقفولة.

#China has been shaving the heads of #Uighur women and selling their hair: https://t.co/HgseBEkXi4. Is there anything Chinese communists will not do? #Xinjiang #EastTurkistan @SaraCarterDC

— Gordon G. Chang (@GordonGChang) July 1, 2020