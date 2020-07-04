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سياسة|الجزائر

موسى الدرقاوي.. من هو المجاهد المصري الذي استعادت الجزائر رفاته من فرنسا؟

الشهيد المصري المجاهد موسى بن الحسن الدرقاوي صاحب الجمجمة رقم 5942
الشهيد المصري المجاهد موسى بن الحسن الدرقاوي صاحب الجمجمة رقم 5942
4/7/2020

وُلد موسى بن الحسن الدرقاوي في ضواحي مدينة دمياط المصرية في نهاية القرن الثامن عشر، وتوفي والداه وتركاه صغيرا فربّاه جدّه.
انتقل إلى طرابلس الغرب سنة 1826 حيث تعلم العلوم الشرعية. ثم توجه إلى المغرب ومكث في جنوب المغرب لمدة سنتين، وبعد ذلك غادر نحو الأغواط في الجزائر، ومكث بها عامين، انتقل بعدها لمدينة مسعد سنة 1831، حيث رحب به سكانها وأصبح له الكثير من المريدين.

بعد توقيع الأمير عبد القادر الجزائري معاهدة ديمشال عام 1834 مع الفرنسيين، دعا الدرقاوي الناس للجهاد ضد فرنسا والأمير عبد القادر، وبالفعل نجح الدرقاوي في تجميع الآلاف من حوله، ودارت بين الدرقاوي والأمير عبد القادر معركة بالقرب من منطقة "وامري"، دامت حوالي 4 ساعات، انهزم فيها الدرقاوي. 
تمت مطاردة الدرقاوي من قبل الجنرال الفرنسي "ماري مونج" في مدينة مسعد، حيث مكث هناك 3 سنوات، فتوجه  جنوباً نحو متليلي الشعانبة سنة 1847. 
تعاون الدرقاوي مع الشيخ أحمد بوزيان، أحد أعوان الأمير عبد القادر ضد المستعمر الفرنسي، لكن الفرنسيين حاصروهم، وأعطـيت الأوامر بـإبـادة سكان واحة "الزعاطشة" التي يتحصنون بها بمن فيهم الأطفال، والنساء والشيوخ، وقـطع أشجار النـخـيـل، وحرق المنازل. وبعد شهور من المقاومة، وبتاريخ  26 نوفمبر/تشرين الثاني 1849 نسفت دار الشيخ بوزيان فسقط شهيدا، وأمر القائد العسكري الفرنسي "هيربيون" بقطع رأس الشيخ بوزيان، ورأسي ابنه والشيخ موسى الدرقاوي وتعليقهم على أحد أبواب مدينة بسكرة، ثم أرسلت جماجم بوزيان والدرقاوي إلى متحف باريس مع جماجم أخرى.

https://twitter.com/elmdjidi92/status/1279351321611698176?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/elazzouzi1982/status/1279350165455978497?ref_src=twsrc%5Etfw

واستقبلت الجزائر، الجمعة، طائرة عسكرية حملت رفات قادة المقاومة الشعبية بمطار هواري بومدين بالعاصمة، قادمةً من متحف الانسان بفرنسا. 

وحطّت طائرة هرقل سي-130 (عسكرية)، مسجاة بالعلم الجزائري، حاملة رفات 24 مقاتلًا جزائريًا ضد الاستعمار الفرنسي، ورافق الطائرة العسكرية التي نقلت الرفات مقاتلات من القوات الجوية نفذت عرضا عسكريا في سماء العاصمة الجزائر، كما أطلقت سفن حربية في ميناء المدينة مدافعها بالتزامن مع وصول الطائرة، وفق ما أظهره بث مباشر للتلفزيون الرسمي.

واستقبلت نعوش "الشهداء" الملفوفة بالعلم الوطني بحضور حشد من حرس الشرف، ثم حملها جنود واضعين كمامات على سجادة حمراء وعلى وقع صوت 21 طلقة مدفعية، وانحنى الرئيس الجزائري أمام النعوش كل على حدة.

 وتُليت سورة الفاتحة قبل إلقاء رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة كلمة جاء فيها "24 بطلًا من أبطال المقاومة وهم دفعة أولى تنقلهم طائرة من فرنسا حيث كانوا محجوزين"، مضيفا أن "أبطال المقاومة الشعبية يعودون إلى الأرض التي ضحوا من أجلها بحياتهم وبأرواحهم".

وتابع أن هذه الأرواح "سرقها الاستعمار وهربها منذ أكثر من قرن ونصف القرن من دون حياء ولا اعتبار ولا أخلاق، وهو الوجه الحقيقي البشع للاستعمار"، وقال "تمتزج في هذا اليوم مشاعر الألم والفرح، ونعيش لحظات تاريخية".

واعتبر شنقريحة أن هذه الجماجم "عرت الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي اللإنساني"، مضيفا في كلمته التي ألقاها خلال مراسم استقبال الجماجم "لنا في هؤلاء الأبطال أسوة حسنة". 

وستنقل النعوش إلى قصر الثقافة إذ ستكشف طوال يوم السبت، وستدفن البقايا البشرية يوم الاستقلال بساحة الشهداء داخل مقبرة العلية في الجزائر.

وحضر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكبار المسؤولين في الدولة من المدنيين والعسكريين، إلى جانب تشكيلات عسكرية بأرضية المطار؛ لاستقبال رفات الشهداء القادم من متحف العاصمة الفرنسية باريس.

https://twitter.com/elmdjidi92/status/1279349791399579648?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/motarjemir3/status/1279346556341235712?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/motarjemir3/status/1279344337059565570?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت قناة "فرانس 24" الفرنسية، قد بثت تقريرًا كشفت فيه عن 18 ألف جمجمة محفوظة بمتحف "الإنسان" في باريس؛ منها 500 فقط جرى التعرف على هويات أصحابها، من ضمنهم 36 قائدًا من المقاومة الجزائرية قُتلوا ثم قُطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسي أواسط القرن الـ 19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنثروبولوجية. 

وحفظت هذه الجماجم في علب من الورق المقوّى، موضوعة في خزانات حديدية داخل قاعة منعزلة في المتحف بعيدًا عن مرأى العموم، خوفًا من أن يثير وجودها جدلًا جديدًا بين الجزائر وفرنسا حول حقبة الاستعمار والأرشيف المتعلق بها.

ويتزامن نقل الرفات، الذي ضم جماجم 24 من قادة المقاومة، مع احتفال الجزائريين، الأحد المقبل، بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز 1962.

وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن "هذه اللفتة جزء من عملية صداقة والتئام كل الجراح عبر تاريخنا"، وأضافت "هذا هو معنى العمل الذي بدأه رئيس الجمهورية مع الجزائر، والذي سيستمر مع احترام الجميع، من أجل التوفيق بين ذاكرتي الشعبين الفرنسي والجزائري".

وطلبت الجزائر رسميا من فرنسا للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني 2018 إعادة الجماجم وسجلات من الأرشيف الاستعماري. 

ودعت وزارة المجاهدين، في بيان لها، الجمعة، المواطنين إلى إلقاء النظرة الأخيرة على الرفات اليوم السبت، في قصر "الثقافة" بالجزائر العاصمة.

وكان الرئيس الجزائري قد أعلن، الخميس، في خطاب متلفز عن استعادة رفات القادة، وقال تبون إن "هؤلاء الشهداء مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن، أكثر من 170 سنة".

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المصدر : الجزيرة مباشر
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