منظمة الصحة تسجل أعلى زيادة يومية عالميا بإصابات كورونا

وذكر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وتعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 من يونيو/حزيران حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم. وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يوميا.

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 11 مليون حالة أمس الجمعة فيما يشير إلى منعطف جديد في انتشار المرض الذي قتل أكثر من نصف مليون شخص خلال سبعة أشهر.

إعادة فرض الحجر

وفي ظل الانتشار الجديد لعدوى فيروس كورونا المستجد، قررت سلطات دول عدة إعادة فرض تدابير حجر على مناطق محددة في أغلب الأحيان، على غرار كاتالونيا وملبورن، اليوم السبت، وهذه الدول هي:

-إسبانيا: فرض اقليم كاتالونيا، السبت، حجرا على منطقة يقطنها نحو 200 ألف ساكن، في محيط ليريدا (شمال شرق). تم حظر دخول المنطقة ومغادرتها ومنعت التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

-البرتغال: فرض "حجر منزلي" جديد في منطقة لشبونة منذ الأول من يوليو/تموز شمل 700 ألف ساكن في 40 حيا ويستمر أسبوعين على الأقل.

-ألمانيا: أعيد في 23 من يونيو/حزيران فرض حجر محلي لأسبوع، شمل أكثر من 600 ألف ساكن في كانتوني غوترسلوه ووارندورف المتجاورين. ومدد الحجر في الأول حتى السابع من يوليو/تموز. وأعيد سابقا فرض حجر على كانتون كوسفلد في 18 من مايو/أيار.

-بريطانيا: أعلنت الحكومة في 29 من يونيو/حزيران تشديد الحجر في ليستر، وقد شمل خصوصا غلق المتاجر غير الضرورية، في وقت يجري تخفيف القيود في البلاد.

-إيطاليا: فرض حجر منزلي على نحو 700 شخص في 22 من يونيو/حزيران في بلدة موندراغوني قرب نابولي.

-أوكرانيا: أعيد فرض قيود صارمة في 19 من يونيو/حزيران

-الصين: رفع بداية أبريل/نيسان الحجر عن ووهان التي ظهر فيها الوباء للمرة الاولى، لكن البلدية أعادت فرض إغلاق على 70 من سبعة آلاف حي سكني في المدينة.

-الهند: أعادت ولاية تاميل نادو فرض حجر من 19 من يونيو/حزيران حتى نهاية الشهر على ضاحية شيناي. وشمل الإجراء نحو 15 مليون شخص.

-أذربيجان: أعيد فرض حجر صارم بين 22 من يونيو/حزيران والأول من أغسطس/آب.

-الولايات المتحدة: تراجعت عدة ولايات عن تخفيف الحجر، وشمل ذلك خصوصا إغلاق الحانات في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، ومنع ارتياد الشواطئ في كاليفورنيا وفلوريدا.

-الأرجنتين: جرى تشديد الإغلاق في بوينس آيرس وضواحيها اعتبارا من الأول من يوليو/تموز حتى 17 من الشهر نفسه.

وتراجعت مدينة قرطبة، ثاني أكبر مدن البلاد، عن تخفيف الحجر في 19 من مايو/أيار.

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-بنما: أعيد اعتبارا من 8 من يونيو/حزيران فرض الحجر في العاصمة وفي محافظة مجاورة.

-غويانا: شددت في 10 من يونيو/حزيران شروط التجول في هذا الإقليم الفرنسي، مع إعادة فرض الحجر في 16 بلدية (من 22) متضررة من الفيروس بين 13 و15 يونيو/حزيران، وتمديد حظر التجول. وتقرر في 25 من يونيو/حزيران إغلاق جميع الحانات والمطاعم، وفرض إغلاق في 20 حيا إضافيا، وشدّد حظر التجوال.

-الضفة الغربية المحتلة: أقر إغلاق لخمسة أيام اعتبارا من 3 من يوليو/تموز. وفرضت السلطات قبل ذلك بأسبوع إغلاقا موقتا في مدن نابلس (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

-أستراليا: على الآلاف من سكان ملبورن التزام منازلهم لخمسة أيام على الأقل اعتبارا من السبت.