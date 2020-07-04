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سياسة|مصر

مفتي مصر: ما حدث في 3 يوليو معجزة نبوية ظاهرة

دكتور شوقي علام، مفتي مصر
دكتور شوقي علام، مفتي مصر
4/7/2020

جاء هذا في بيان لمفتي مصر تزامن مع احتفالات النظام المصري بذكرى 30 يونيو/حزيران، و3 يوليو/ تموز 2013 وهو تاريخ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

 وأضاف المفتي في بيانه "إن الثالث من يوليو كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث تداركتنا فيه العناية الإلهية"، موضحا "أن المصريين أعلنوا عدم رضاهم بتمكن الإخوان من السلطة، والفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام" كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ"الإرهابية".

بيان المفتي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1279345624740216832?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ALfgvmk88SAYFlw/status/1279122436655583235?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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