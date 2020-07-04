مفتي مصر: ما حدث في 3 يوليو معجزة نبوية ظاهرة

جاء هذا في بيان لمفتي مصر تزامن مع احتفالات النظام المصري بذكرى 30 يونيو/حزيران، و3 يوليو/ تموز 2013 وهو تاريخ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

وأضاف المفتي في بيانه "إن الثالث من يوليو كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث تداركتنا فيه العناية الإلهية"، موضحا "أن المصريين أعلنوا عدم رضاهم بتمكن الإخوان من السلطة، والفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام" كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ"الإرهابية".

بيان المفتي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.

مفتي الجمهورية #شوقي_علام: ما حدث في يوليو 2013 كان معجزة نبوية!#مصر pic.twitter.com/OcrUi6NCGu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2020

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1279345624740216832?ref_src=twsrc%5Etfw

يعني لهذه المرحلة وصلت الزندقة والكذب والأفتراء . وانت اسمك مفتي مصر ياااا الله سود الله وجهك استغفر ربك .. ولاتصير بوق للحاكم الشبسي😇🤪👍 — Ibrahem Alsalamy (@ibrahemalsalam1) July 4, 2020

https://twitter.com/ALfgvmk88SAYFlw/status/1279122436655583235?ref_src=twsrc%5Etfw