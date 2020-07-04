مصر: ما زالت هناك خلافات جوهرية بمفاوضات سد النهضة

وقالت الوزارة في بيان "تم اليوم الجمعة، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية (عبر تقنية الفيديو) لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضافت أن الاجتماع تم برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد.

وتابعت أنه قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه ما زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

وفي الموضوع ذاته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، إن الاجتماع عقد بحضور 11 مراقبا واستغرق 5 ساعات.

ولفت إلى أن "الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة بالنسبة لمصر والتعامل مع فترات الجفاف مسألة جوهرية لم نصل إلى اتفاق يرضينا كمصريين".

وأضاف أن "الجزء القانوني لا يوجد أي توافق بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة، ولم نتفق على آلية لفض النزاعات".

وأعلنت إثيوبيا، في يونيو/ حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74% من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/ تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎

وعقب قمة أفريقية مصغرة، الجمعة الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.

وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـالتعنت ولرغبة بفرض حلول غير واقعية.