ليبيا.. قوات الوفاق تضبط سفينة إماراتية تزود طيران حفتر بالوقود

وقال آمر المحور القتالي البحري العميد رضا عيسى، في تصريح صحفي، إن القوات البحرية تمكنت خلال فترة هجوم قوات حفتر على طرابلس من ضبط إحدى السفن القادمة من الإمارات وتدعى (غولف بتروليوم فور)، دون ذكر تاريخ للواقعة.

ولفت إلى أن السفينة كانت تقوم بتزويد طائرات حفتر بالوقود، وتم التحقيق مع طاقمها؛ لكن أبو ظبي سبق أن نفت صحة تقارير أممية أوردت أدلة على خرق الأخيرة حظر السلاح المفروض على ليبيا عبر دعم قوات حفتر بالسلاح والمرتزقة.

وفي سياق متصل، قال العميد عيسى، إن أفراد البحرية تمكنوا خلال تلك الفترة من صد محاولات تقدم قوات حفتر عبر البحر

وأضاف أن قوات البحرية تمكنت من القيام بـعمليات نوعية سيتم التصريح عنها بعد تحقيق النصر الكامل وذلك لخصوصيتها.

طيران فوق سرت ومصراتة

كما أعلنت قوات الوفاق أمس الجمعة، رصد طائرات مسيرة إماراتية، وأخرى حربية روسية، تجوب سماء منطقة غرب مدينة سرت، وشرق مدينة مصراتة (شمال غرب).

وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، العميد عبد الهادي دراه، إن قواته رصدت، الجمعة، طائرات مسيرة إماراتية كانت تجوب سماء المنطقة

وأضاف دراه، في تصريح صحفي، أن القوات رصدت، أيضا، طائرات روسية من نوع ميغ 29، كانت تجوب سماء منطقة جنوب أبو قرين (200 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وأوضح القيادي العسكري الليبي، أنهم الآن يرصدون جميع تحركات قوات حفتر في المنطقة.

ونددت حكومة الوفاق الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه الإمارات لعدوان قوات حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومؤخرا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي؛ مما دعا بلدان داعمة لحفتر بينها الإمارات للتأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة.