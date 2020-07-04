لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 3 يوليو/تموز)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 3 من يوليو/تموز.

دول عربية

في مصر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 81 وفاة، وألف و412 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 402 حالة تعاف منه، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 72 ألفا و711، منها 3 آلاف و201 وفاة، و19 ألفا و690 حالة تعاف.

في الإمارات كشفت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة و672 إصابة بالفيروس، إلى جانب 489 حالة تعاف، وأضافت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات بلغت 50 ألفا و141، بينها 318 وفاة، و39 ألفا و153 حالة تعاف.

في فلسطين أفادت وزارة الصحة بتسجيل 4 وفيات و273 إصابة بكورونا إضافة إلى 3 حالات تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و689، بينها 15 وفاة، و637 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

في موريتانيا كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 99 إصابة و38 حالة تعاف دون رصد أي وفاة لليوم الثالث على التوالي، وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 4 آلاف و705، بينها 129 وفاة، وألف و765 حالة تعاف.

في اليمن أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية)، بتسجيل 10 وفيات و19 إصابة، و23 حالة تعاف، وأضافت اللجنة قي بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و240، بينها 335 وفاة، و536 حالة تعاف.

في المغرب ذكرت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة و319 إصابة بكورونا، و70 حالة تعاف، وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات وصلت 13 ألفا و288، بينها 230 وفاة، و9 آلاف و160 حالة تعاف.

في الأردن كشفت وزارة الصحة عن تسجيل وفاة بالفيروس وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفا و147، بينها 10 وفيات، و896 حالة تعاف.

في الجزائر أفادت وزارة الصحة بتسجيل 9 وفيات و413 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 490 حالة تعاف منه، وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و70؛ بينها 937 وفاة، و10 آلاف و832 حالة تعاف.

في العراق أفادت وزارة الصحة بتسجيل 102 وفاة وألفين و312 إصابة بالفيروس، إضافة إلى ألف و688 حالة تعاف، وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 56 ألفا و20، بينها ألفان و262 وفاة، و29 ألفا و600 حالة تعاف.

في لبنان، سجلت وزارة الصحة 34 إصابة بكورونا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفًا و830، بينها 35 وفاة، وألف و292 حالة تعاف.

في تونس ذكرت وزارة الصحة أنها شخّصت 3 إصابات بالفيروس، وقالت الوزارة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألف و181، بينها 50 وفاة، وألف و45 حالة تعاف.

في السعودية سجلت وزارة الصحة في بيان 50 وفاة، و4 آلاف و193 إصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 201 ألف و801، بينها 1802 وفاة، و140 ألفا و614 حالة تعاف.

في قطر رصدت وزارة الصحة في بيان 3 وفيات، و756 إصابة بالوباء، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و653، بينها 121 وفاة، و88 ألفا و583 حالة شفاء.

في عمان أفادت وزارة الصحة في بيان بأنها سجلت 5 وفيات بكورونا و1374 إصابة، إضافة لتعافي 851 مريضا، وأشارت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43 ألفا و929، بينهم 193 وفاة، و26 ألفا و169 حالة شفاء.

في البحرين رصدت وزارة الصحة حالتي وفاة و423 إصابة وتعافي 635 وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و837، بينها 94 وفاة، و22 ألفا و583 متعاف.

في السودان قالت الصحة إنها سجلت حالتي وفاة، و90 إصابة بالفيروس، وشفاء 18 مريضا، وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 9 آلاف و663، منها 604 وفيات، و4 آلاف و624 حالة تعافٍ.

في الكويت سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة بالفيروس، و813 إصابة، و886 حالة شفاء، وبينت الوزارة في بيان، أن مجمل الإصابات بلغ 48 ألفا و672، بينهم 360 وفاة، و39 ألفا و276 متعاف.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 154 وفاة جديدة بوباء كوفيد-19 وهي حصيلة يومية ما زالت مرتفعة بعد الإعلان عن أكبر عدد وفيات يومية مطلع الأسبوع.

وقالت الناطقة باسم الوزارة سيما سادات لاري خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن حوالي 2566 إصابة جديدة سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 235,429 مع 11260 وفاة.

وتظهر الأرقام الرسمية منحى تصاعديا في أعداد الوفيات والإصابات الجديدة المؤكدة في الأشهر الماضية، بعدما كانت إيران قد سجلت في مطلع أيار/مايو أدنى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس.

البرازيل

تتجه البرازيل لتسجيل أكثر من 1.5 مليون حالة إصابة بفيروس كوروناـ في الوقت الذي لا يزال فيه الفيروس يضرب أكبر دولة في أمريكا اللاتينية لكن المدن تعيد فتح الحانات والمطاعم والصالات الرياضية مما يثير المخاوف من استمرار الزيادة في عدد الإصابات.,

وتشهد البرازيل ثاني أسوأ تفش في العالم بعد الولايات المتحدة وقتل الفيروس أكثر من 60000 مصاب في البلاد.

وفي ريو دي جانيرو، تجمعت أمس الخميس حشود للشرب على قارعة طريق بضاحية ليبلون الراقية التي تطل على الشاطئ في أول مساء تفتح فيه الحانات في المدينة أبوابها بعد السماح لها بذلك.

وذاعت في مواقع التواصل الاجتماعي صور الصخب في ليبلون حيث كان عدد قليل من الناس يرتدون الكمامات رغم أنهم يتجمعون متقاربين مما تسبب في إدانة الظاهرة والتعبير عن القلق بشأنها.

وكتب ديفيد ميراندا وهو عضو في البرلمان الاتحادي عن ريو على تويتر يقول واصفا صورة لقارعة الطريق المزدحمة إنها "تنذر بكارثة" ووجه انتقادات لرئيس بلدية المدينة مارسيلو كريفيلا.

وقال "قرار كريفيلا فتح أبواب الأعمال على مصراعيها سيكون ثمنه فادحا".

تركيا

أعلنت تركيا، الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 178 ألفا و278، إثر تسجيل 1313 حالة شفاء.

وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 203 آلاف و456، إثر تسجيل 1172 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5186، إثر تسجيل 19 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأجرت تركيا 52 ألفا و141 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 3 ملايين و535 ألفا.

وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 1082، فيما وصل عدد الموصولين بأجهزة تنفس صناعي 374.

وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن: "متوسط ​​عمر الذين تلقوا العلاج في المستشفى الأسبوع الماضي 46.7".

وأضاف أن "11.13 في المئة ممن تم تشخيص إصاباتهم الأسبوع الماضي تجاوزوا 65 عاما، و70 بالمئة ممن توفوا فوق 65 سنة".

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 131 ألفا و666.

وحسب أحدث المعطيات بموقع "ورلدوميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 18 ألفا و772 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى مليونين و855 ألفا و961.

وبلغ عدد فحوصات الكشف عن كورونا في عموم الولايات المتحدة، أكثر من 35 مليونا و613 ألفا، في حين تجاوز إجمالي المتعافين، مليون و191 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الإصابات والوفيات بكورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل ثم روسيا، وفي الوفيات البرازيل ثم بريطانيا.

المكسيك

تسجيل 6741 إصابة بفيروس كورونا في رقم قياسي جديد خلال يوم واحد ليبلغ إجمالي الإصابات 238511.

روسيا

سجلت روسيا 176 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 29 وفاة عن أمس إضافة إلى 6718 بانخفاض 42 إصابة عن أمس.