"كوميديا سوداء".. أنقرة تسخر من إدانة القاهرة لعمليات الجيش التركي شمالي العراق

وقال بيان أصدره متحدث الخارجية، حامي أقصوي، الجمعة إنّ بيان الإدانة الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بحق عمليتي مخلب النمر ومخلب النسر، التي ينفذها الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال "غير مقبول".

ولفت إلى أن "إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب من قبل الواصلين إلى سدة الحكم عبر انقلاب، وتهديدهم بالتدخل في ليبيا لدعم (الجنرال خليفة) حفتر الانقلابي أمثالهم، يعد كوميديا سوداء".

وشدد أقصوي أن مثل هذه التصريحات اللامسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت؛ بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات المنظمات "الإرهابية".

وشدد المتحدث على ضرورة عدم التغافل عن أن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديدا على استقرار وأمن ووحدة أراضي العراق.

وقال إن تركيا "ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب الشعب العراقي المغتصبة حقوقه".

وكانت أنقرة أعلنت الشهر الماضي عن عملية جوية وأخرى استهدفتا معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار وقرجيك وقنديل والزاب وأفشين باسيان وهاكورك بشمالي العراق.

وقالت آنذاك إن العملية تأتي ردا على هجمات شنها أخيرا مسلحو حزب العمال الكردستاني، واستهدفت إحدى الهجمات حافلة تقل عمالا في ولاية "وان" (جنوب شرقي تركيا)، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثمانية آخرين.

وأثارت هذه العملية التركية احتجاجا من العراق الذي اعتبرها خرقا لسيادته، واستدعى السفير التركي لديه لإبلاغه الاحتجاج.

يذكر أن حزب العمال يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.