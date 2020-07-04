كورونا.. رقم قياسي جديد في أمريكا وإصابة وزير خارجية بالفيروس والبرازيل تتجه لمصل صيني

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 57,683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 129,405 أشخاص.

وأدى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى وضع طريقة معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة تحت المجهر، وعرض للخطر إعادة فتح الاقتصاد مع إغلاق بعض الولايات الأنشطة المحفوفة بمخاطر كبيرة.

وسجلت ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها حوالى 2,8 مليون إصابة.

وسجّل العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في جنوب البلاد وغربها، الأمر الذي "يضع البلاد بأسرها في خطر"، بحسب ما أعلن مدير المعهد الأمريكي للامراض المعدية أنتوني فاوتشي.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين فيها قرّرت بعض الولايات التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

والخميس أعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس أنّ وضع الكمامات بات إلزاميًّا في الأماكن العامّة في هذه الولاية الجنوبيّة التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers. — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020

إصابة وزير خارجية بالفيروس

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي يوم الجمعة إنه ثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 بعد أيام من عقد اجتماع رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في إسلام أباد.

وقال على تويتر "ظهر اليوم.. شعرت بحمى بسيطة فبادرت بعزل نفسي على الفور في المنزل"، وقال إن صحته بخير وأنه سيواصل أداء مهامه من المنزل.

وفي الأيام القليلة الماضية، خالط قرشي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البرلمان وخلال اجتماع حكومي يوم الأربعاء، كما اجتمع قرشي يوم الأربعاء مع خليل زاد عندما كان المبعوث يزور باكستان لبحث التقدم بشأن عملية السلام الأفغانية.

وأظهرت صور نشرت لهذه الاجتماعات قرشي ومسؤولين آخرين وهم يضعون الكمامات.

وسجلت باكستان 221896 حالة إصابة بفيروس كورونا و4451 حالة وفاة. وسجلت البلاد حوالي أربعة آلاف حالة إصابة يومية في المتوسط رغم تراجع أعداد الفحص اليومي.

وأصيب عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالمرض في باكستان منهم وزير السكك الحديدية شيخ رشيد ورئيس مجلس النواب أسد قيصر.

مقابر لضحايا فيروس كورونا في البرازيل

الوفيات في البرازيل تتجاوز 63 ألفا

في البرازيل، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 42223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و 539081 شخصا.

وطبقا للوزارة زاد عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 1290 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 63174 شخصا، وتحتل البرازيل المركز الثاني في قائمة الدول الأشد تضررا من فيروس كورونا على مستوى العالم.

من ناحية أخرى وافقت هيئة حكومية للرقابة الصحية على التجارب السريرية لمصل محتمل لفيروس كورونا طورته شركة سينوفاك الصينية.

ويرأس الدراسة، التي أُعلن عنها لأول مرة في 11 يونيو/حزيران، معهد بوتانتان للأبحاث والذي تموله ولاية ساو باولو، ويشمل الاتفاق نقل التكنولوجيا لإنتاج المصل المحتمل محليا.

وتأتي موافقة أنفيزا بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 طبقا لبيانات وزارة الصحة ليصبح ثاني أسوأ تفش بعد الولايات المتحدة

مركز مؤقت لفحص فيروس كورونا في العاصمة الصينية بيجين-3 يوليو

الصين ثلاث إصابات

في الصين التي انطلق منها الفيروس أواخر العام الماضي، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي في الثالث من يوليو/ تموز مقابل خمس حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالتين من الحالات الثلاثة واردتان من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة، ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا أربع حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه بحلول الثالث من يوليو/ تموز بلغ مجمل حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 83545 حالة، في حين عدد بلغ عدد حالات الوفاة 4634 حالة كما هو دون تغيير منذ منتصف مايو/ أيار.