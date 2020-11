كورونا.. رقم قياسي جديد في أمريكا وإصابة وزير خارجية بالفيروس والبرازيل تتجه لمصل صيني

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات عن كوفيد-19 أنّ الولايات المتّحدة سجّلت خلال 24 ساعة 57,683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 129,405 أشخاص.

وأدى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى وضع طريقة معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة تحت المجهر، وعرض للخطر إعادة فتح الاقتصاد مع إغلاق بعض الولايات الأنشطة المحفوفة بمخاطر كبيرة.

وسجلت ولايات ألاباما وألاسكا وإيداهو ومسيسبي ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وتنيسي أرقاما يومية قياسية لحالات الإصابة الجديدة يوم الجمعة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات التي بات عددها حوالى 2,8 مليون إصابة.

وسجّل العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في جنوب البلاد وغربها، الأمر الذي "يضع البلاد بأسرها في خطر"، بحسب ما أعلن مدير المعهد الأمريكي للامراض المعدية أنتوني فاوتشي.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين فيها قرّرت بعض الولايات التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

والخميس أعلن الحاكم الجمهوري لولاية تكساس أنّ وضع الكمامات بات إلزاميًّا في الأماكن العامّة في هذه الولاية الجنوبيّة التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020