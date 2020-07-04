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سياسة|تركيا

شاهد فيديو الانفجارات: اعتقال 3 أشخاص بعد حريق مصنع في تركيا

4/7/2020

وحسب الوكالة، صدرت أوامر بإلقاء القبض على مدير المصنع المسؤول واثنين من كبار العمال فيه على خلفية الحادث الذي وقع في المصنع بإقليم صقاريا.

https://twitter.com/ISCResearch/status/1278991658705707008?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت السلطات التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع، الجمعة، في مصنع للألعاب النارية، إلى 4 قتلى و97 مصابا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة فخر الدين قوجه، عقب إجرائه جولة تفقدية في موقع الحادث، بولاية صقاريا (شمال غرب).

https://twitter.com/ISCResearch/status/1278996287032037383?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال الوزير: "حتى الآن لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 97 آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المشافي، بينهم شخص حالته حرجة".

وأوضح أن 16 شخصا من المصابين غادروا المشافي، مضيفا: "منذ اللحظات الأولى للانفجار هرعت إلى موقع الحادث مروحيتا إسعاف و84 سيارة إسعاف وفرق الإنقاذ الطبي".

وختم قائلا: "مجموع الأشخاص في المصنع 186، بينهم 20  في إجازة و15-20 غادروا الموقع مبكرا، وتوصلنا لـ100 منهم، فيما تتواصل جهودنا بخصوص المفقودين".

وقدم الوزير التركي التعازي لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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