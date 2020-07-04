شاهد فيديو الانفجارات: اعتقال 3 أشخاص بعد حريق مصنع في تركيا

وحسب الوكالة، صدرت أوامر بإلقاء القبض على مدير المصنع المسؤول واثنين من كبار العمال فيه على خلفية الحادث الذي وقع في المصنع بإقليم صقاريا.

https://twitter.com/ISCResearch/status/1278991658705707008?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت السلطات التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع، الجمعة، في مصنع للألعاب النارية، إلى 4 قتلى و97 مصابا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة فخر الدين قوجه، عقب إجرائه جولة تفقدية في موقع الحادث، بولاية صقاريا (شمال غرب).

https://twitter.com/ISCResearch/status/1278996287032037383?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال الوزير: "حتى الآن لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 97 آخرين بجروح جرى نقلهم إلى المشافي، بينهم شخص حالته حرجة".

وأوضح أن 16 شخصا من المصابين غادروا المشافي، مضيفا: "منذ اللحظات الأولى للانفجار هرعت إلى موقع الحادث مروحيتا إسعاف و84 سيارة إسعاف وفرق الإنقاذ الطبي".

وختم قائلا: "مجموع الأشخاص في المصنع 186، بينهم 20 في إجازة و15-20 غادروا الموقع مبكرا، وتوصلنا لـ100 منهم، فيما تتواصل جهودنا بخصوص المفقودين".

وقدم الوزير التركي التعازي لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.