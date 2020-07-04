حكم نهائي بسجن ممثل مصري 15 عاما

كما أصدرت المحكمة أيضا حكما نهائيا بالحبس 15 عاما بحق الناشط السياسي أحمد دومة، حسب مصدر قضائي.

يذكر أن دومة محبوس منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة التورط في صدامات وقعت مع عناصر الأمن خلال تظاهرة خرجت في القاهرة قبل عامين على ذلك.

وقضت محكمة النقض، اليوم، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مطلع العام الجاري بحبس دومة 15 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه مصري (363 ألف دولار تقريبا) لمشاركته في تظاهرات ديسمبر/ كانون الأول 2011 والتي احترق خلالها مبنى المجمع العلمي في ميدان التحرير وهو مبنى يعود إلى القرن الـ18 كان يحوى كمية كبيرة من الكتب والمخطوطات والخرائط التراثية والنادرة.

وشارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 يناير – التي أسقطت حسني مبارك – سواء ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة بعد مبارك أو ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم لمدة عام ما بين 2012 و2013 إثر انتخابات فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي.

الناشط المصري أحمد دومة

كما قضت المحكمة بتخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الفنان طارق النهري بالسجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 عاما؛ لإدانته بالأحداث نفسها.

وألقت قوات أمن المحكمة القبض على الفنان الذي حضر الجلسة، لتنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في فبراير/شباط 2019، بمعاقبة النهري "غيابيا"، و9 آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء والتي تضمنت وقائعها حرق المجمع العلمي عام 2011.

كما قضت المحكمة آنذاك بمعاقبة متهمين حدثين بالسجن 10 سنوات، وببراءة 21 آخرين.

وألقى القبض على النهري في أبريل/نيسان 2012 بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد ضد النهري وآخرين.

تخفيف حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الفنان طارق النهري بالسجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 عاما