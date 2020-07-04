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سياسة|إسرائيل

بعد مخالطته لمسؤولين كبار.. إصابة قائد حرس الحدود الإسرائيلي بكورونا

يعقوب شبتاي قائد حرس الحدود الإسرائيلي
يعقوب شبتاي قائد حرس الحدود الإسرائيلي
4/7/2020

وقال بيان لحرس الحدود، إن الحالة الصحية لشبتاي جيدة، ويُجرى حاليا التحقيق الوبائي بالشرطة لتحديد المخالطين، بحسب قناة كان الرسمية.

وذكرت القناة، أن شبتاي شارك الخميس، في مراسم تأبين القتلى الإسرائيليين في عملية (الجرف الصامد) في مقبرة جبل هرتسل بالقدس.

والجرف الصامد هو الاسم الإسرائيلي للعملية العسكرية التي شنتها إسرائيل بقطاع غزة في 7 يوليو/ تموز 2014 واستمرت حوالي 50 يوماً، وأسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينيًا، وسقوط 74 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.

ولفتت القناة، إلى أن مراسم التأبين حضرها أيضا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وحتى السبت، بلغ عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل 28 ألفا و55 إصابة، بينها 326 وفاة، و17 ألفا و669 متعافٍ، وفق وزارة الصحة.

وسجلت إسرائيل الخميس، 1130 إصابة بالفيروس، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ ظهور الفيروس بإسرائيل في شهر مارس/آذار الماضي.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/آيار الماضي إلى متوسط 16 حالة يوميا.

المصدر : الأناضول
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