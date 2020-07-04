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بالصور.. هندي يرتدي كمامة ذهبية بـ 4 آلاف دولار للوقاية من كورونا

رجل الأعمال الهندي شانكار كورهادي
رجل الأعمال الهندي شانكار كورهادي
4/7/2020

وأشار رجل الأعمال شانكار كورهادي (49 عامًا)، من مدينة بونا (غربي الهند)، إلى أن الكمامة مصنوعة من أوقيتين من الذهب (60 غرامًا)، وقد استغرق إنجازها ثمانية أيام.

وقال شانكار "إنها كمامة رقيقة، وتضم مسامات صغيرة؛ لمساعدتي على التنفس"، وأضاف "لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيًا للوقاية من فيروس كورونا، لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى".

الكمامة الذهبية لرجل الأعمال الهندي شانكار كورهادي

وأشار كورهادي إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغرامًا لدى الخروج من المنزل، وتشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح رجل الأعمال، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرًا عن رجل يضع كمامة من الفضة.

وتابع "الناس يستوقفونني لالتقاط صور (سيلفي) معي، هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق".

https://twitter.com/AFPSouthAsia/status/1279395668126167041?ref_src=twsrc%5Etfw

وقد فرضت الهند على سكانها وضع الكمامة في الأماكن العامة؛ سعيًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب 469 ألفًا و504 أشخاص، وأدى بحياة 18 ألفًا و669 مصابًا، بينما تعافت 394 ألفًا و315 حالة، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 11 مليونًا و285 ألفًا و38 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 530 ألفًا و947 مصابًا، في حين تعافى 6 ملايين و399 ألفًا و103 أشخاص، حتى اللحظة.

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المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي
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