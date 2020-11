أكثر من 160 قتيلا في احتجاجات إثيوبيا

وأطلق مسلحون مجهولون النار على هاشالو، المنتمي لقومية أورومو (تشكّل غالبية سكان إثيوبيا وينحدر منها أيضًا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد)، في أديس أبابا ليل الإثنين الماضي، ما أثار توترات عرقية تهدد الانتقال الديموقراطي في البلاد.

وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة أوروميا غيرما غيلام بحسب بيان نشرته هيئة "فانا" الرسمية للبث "في أعقاب مقتل هاشالو، قتل 145 مدنيًا و11 عنصر أمن في الاضطرابات التي شهدتها المنطقة".

وأفاد غيرما أن 167 شخصا "أصيبوا بجروح خطيرة" فيما تم توقيف 1084 شخصا، كما لقي 10 أشخاص حتفهم في العاصمة.

وأشار مسؤولون إلى أن ما حصل نجم عن استخدام عناصر أمن للقوة ووقوع أعمال عنف على أساس عرقي، وأكد غيرما أن الاضطرابات العنيفة "توقفت تمامًا" حاليًا.

وعُرِف هاشالو -وهو سجين سابق- بأغانيه السياسية، إذ كان صوتًا بارزًا في الاحتجاجات، واعتُبرت موسيقاه صوت المهمشين اقتصاديًا وسياسيًا من أفراد أورومو خلال سنوات احتجاجات مناهضة للحكومة، أدت إلى تغيير في القيادة،وأوصلت رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

وقال آبي أحمد في خطاب متلفز ألقاه، الثلاثاء الماضي، إن قتل هونديسا "عمل شرير"، ارتكبه وحرض عليه "أعداء من الداخل والخارج حتى يفسدوا علينا السلام ويمنعوننا من إنجاز الأمور التي بدأناها"، في إشارة إلى سد النهضة.

وقالت منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، الأربعاء الماضي، إن الحكومة الإثيوبية حجبت خدمات الإنترنت، بعد تزايد عدد المحتجين على مقتل هونديسا.

وأبدى مغردون عبر وسم " هاشالو هونديسا " حزنهم على مقتل هاشالو، إذ عبّرت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر عن حزنها على مقتل المغني الإثيوبي هاشالو.

Several hundred #Oromo protestors gather near the Ethiopian Embassy in London to protest the treatment of their ethnic group. Clashes in Ethiopia have seen 81 killed in recent days after an Oromo singer was assassinated pic.twitter.com/FIBGwwmEJn

More than 80+ people have been killed and some BURNED in ethiopia during the protests. The death toll could be higher than we think as the internet is currently shut down. Separate the government from the PEOPLE i beg! Please pray and spread awareness! pic.twitter.com/84kbqDoC7J

— M🕊 (@maryynica) July 1, 2020