نفوق أول كلب أصيب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

وأوضحت مجلة (ناشيونال جيوغرافيك) التي أوردت الخبر، أن "بادي" وهو كلب في سن السابعة، عانى قبل نفوقه من أعراض مألوفة لدى كثير من البشر الذين أصيبوا بالفيروس.

وقالت المجلة هذا الأسبوع إن "بادي" وهو من فصيلة "جيرمان شيبرد" بدأ يعاني أعراض المرض في أبريل/ نيسان، بالتزامن مع شفاء صاحبه روبرت ماهوني من الفيروس.

ومن الأعراض التي عاناها بادي انسداد الأنف والصعوبة في التنفّس، وقد ساء وضعه في الأسابيع والأشهر التالية.

وبادر ماهوني وزوجته أليسون اللذان يعيشان في نيويورك إلى اتخاذ قرار "الموت الرحيم" لكلبهما في 11 من يوليو/ تموز بعدما بدأ يتقيأ دماً متجلطاً ويبوّل دماً وبات عاجزاً عن المشي.

وقال ماهوني لمجلة "ناشيونال جيوغرافيك" إنه كان واثقاً من أن بادي مصاب بالفيروس، لكنه أشار إلى أن الكثير من عيادات الأطباء البيطريين في منطقتهم كانت مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19.

تشكيك وأجسام مضادة

كان بعض الأطباء البيطريين يشككون في إمكان إصابة الحيوانات بالعدوى، فضلاً عن أن معظم التجهيزات الخاص بالفحوص كانت تترك أصلاً للاستخدام البشري.

وأكدت إحدى العيادات البيطرية أخيراً إصابة بادي بالفيروس، ووجدت أن الجرو الذي تملكه العائلة، والبالغ عشرة أشهر، لديه أجسام مضادة للفيروس، علماً أن أية أعراض لم تظهر عليه.

واكتشف الأطباء البيطريون لاحقاً أن بادي مصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، ما أثار مسألة إمكان أن تكون الحيوانات التي تعاني ظروفاً صحية دقيقة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، كما هي الحال لدى البشر.

ولم يكن في إمكان أي من المسؤولين الصحيين الحكوميين أو من الأطباء البيطريين إعطاء العائلة المزيد من المعلومات لأن البيانات في شـأن تأثير الفيروس على الحيوانات قليلة.

وقال الطبيب البيطري الذي أجرى الفحص لبادي "لم تكن لدينا أية تجربة ولا معلومات للأسس العلمية لتأثير كوفيد على الكلاب".

وأكدت منظمة الصحة العالمية في موقفها الرسمي أن الحيوانات لا تنقل الفيروس إلى أصحابها على الأرجح، لكن الطبيبة البيطرية في جامعة بنسلفانيا شيلي رانكين رأت أن ثمة حاجة إلى المزيد من الدراسات.

وقالت "إذا كنا نؤكد للعالم إن انتشار الحالات لدى الحيوانات منخفض، فعلينا أن نجري فحوصاً على عدد كبير من الحيوانات".

وأشارت المجلة إلى أن الفحوص أظهرت إصابة 12 كلباً وعشرة قطط في الولايات المتحدة.