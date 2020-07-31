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سياسة|تركيا

مقاتلات إف-16 التركية تصل أذربيجان.. هذه مهامها (فيديو)

31/7/2020

واستقبلت المقاتلات التركية، بمراسم عسكرية قبيل مشاركتها في المناورات الجوية بين البلدين يحمل اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2020 / TurAz Kartal".

وستجري المناورات النسر، في كل من العاصمة باكو، ونخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، وستستمر حتى 10 أغسطس/ آب المقبل، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من نفس الشهر.

وفي 29 يوليو/ تموز الجاري، بدأت القوات المسلحة التركية والأذربيجانية مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان، تستمر 13 يوما.

وتتضمن المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

كما يجرى خلالها اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، على خلفية اعتداء الجيش الأرميني في 12 يوليو الجاري بالمدفعية، على القوات الأذرية في منطقة "توفوز" الحدودية.

وبحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وعلييف، الجمعة، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن الرئاسة في أذربيجان.

وأوضح البيان أن الجنابين أعربا عن امتنانهما إزاء استمرار تطور العلاقات الثنائية، مؤكدين عزمهما على تعزيزها.

وأكد أردوغان وعلييف على مواصلة المناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين، مشددين على أنها مؤشر لعلاقات الصداقة والأخوة بين أنقرة وباكو.

المصدر : وكالات
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