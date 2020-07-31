مصر.. هجوم واسع على نجيب ساويرس بعد تعليقه على برلمان تونس

وقال ساويرس في تغريدته "الله يكون مع تونس، باع بعض النواب ضميرهم وباعوا بلدهم للشيطان. على حزب قلب تونس أن يغير اسمه فتونس الآن بلا قلب وخانها من لا قلب أو ضمير له".

الله يكون مع تونس …. باع بعض النواب ضميرهم و باعوا بلدهم للشيطان … على حزب قلب تونس ان يغير اسمه فتونس الان بلا قلب و خانها من لا قلب اوضمير له …. — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 30, 2020

وطالب مغردون رجل الأعمال المصري بعدم التدخل في الشأن التونسي وأن يركز في الشأن المصري الذي شهد انقلابا على الديمقراطية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ما دخلك في تونس ، راشد الغنوشي و النهضة لم يأتوا عن طريق إنقلاب و عن طريق قتل شعبهم مثل السفاح السيسي الذي تموله ، اتو عن طريق إنتخابات نزيهة و شفافة شهدها الجميع و لن يذهبوا إلا بإرادة الشعب التونسي ، خليك في مشاكل السيسي ، الذي ينطق كلمة في مصر يتم سجنه .. — Hamza Ben Maaoui (@HamzaBenMaaoui) July 30, 2020

وأمس الخميس، أسقط مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وجدد الثقة به رئيساً للبرلمان.

وهذه المرة الأولى في تونس التي يقرر فيها البرلمان مصير رئيسه، بعد عشر سنوات على الثورة التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديمقراطي للبلاد.

طب والديمقراطية ياعم ساويرس

أها الديمقراطيه عندك هي مايحقق ما تتمناه فقط .. مش كده ؟! — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) July 30, 2020

ولم تفض نتيجة الاقتراع السري في البرلمان إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109) أصوات، لسحب الثقة، ما يعني استمرار رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في منصبه رئيسا للبرلمان.

وصوّت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها.

تونس اليوم إنتصرت لأن قلبها لازال نابض بمبادئ الثورة و تطلعاتها في الحرية و الكرامة و إنحاز لها رجم الشيطان في الحج و رجم شيطاينكم في تونس ، تونس ليست للبيع يا سمسار ، اليوم تونس اعطت درس في الديمقراطية لم ،لن تقراءه لا أنت و أحفادك ،كمان عليكم بتغيير شعار تحي مصر لأنها بلا حياة — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) July 30, 2020

وترأس الجلسة النائب الثاني طارق الفتيتي، الذي أكد أن عدد الأصوات كانت 133 صوتا فقط، وأن الأصوات الملغاة كانت 18 صوتا، والبيضاء 2.