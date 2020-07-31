مصر تستنكر محاولات الوقيعة بين القاهرة والكويت

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إلى "أن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن".

وجاء في البيان "لقد تابعت الوزارة بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرًا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين".

ومن جانب آخر، أكدت الوزارة على اعتزاز الجانبيّن بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دورًا إيجابيًا في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها، وهم يسهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن.

يأتي ذلك بعدما أعربت سفارة الكويت بالقاهرة، في وقت سابق اليوم، عن استهجانها جراء دعوات أطلقها مصريون لإحراق العلم الكويتي، على خلفية إهانة تعرض لها شاب مصري يعمل بالكويت، وفق بيان للسفارة على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وأفاد البيان أن سفارة الكویت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، أمس الخميس، من مقاطع فيديو تضمّنت دعوة لحرق علم دولة الكویت في مصر.

وأكد أن ھذا العمل یمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخویة بین البلدین، وأشارت إلى أن ھذا العمل المشین قد أثار استیاءً بالغًا لدى الأوساط الرسمیة والشعبیة في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا.

ونوّهت إلى إنها أجرت اتصالات بمسؤولين مصريين (لم تسمهم)، ونقلت إلیھم الاستیاء من تلك الأعمال المرفوضة، داعيةً السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروّج لھذه الإساءات، حسب البيان ذاته.

ومؤخرًا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين، عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في متجر لبيع المواد الغذائية (سوبر ماركت) بالكويت.

وتعود أحداث الواقعة إلى الخميس 23 من يوليو/تموز الجاري، حيث أراد مواطن كويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية "صباح الأحمد" على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري -ويدعى وليد- رفض ذلك، وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.

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