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سياسة|الفلبين

"لا يمزح".. رئيس دولة يطلب من مواطنيه تعقيم الكمامات بالبنزين

كمامة طبية
كمامة طبية
31/7/2020

والأسبوع الماضي، أدلى دوتيرتي بتعليقات مماثلة، لكن المسؤولين سارعوا إلى القول بأن "ذلك كان على سبيل الدعابة".
لكن الرئيس عاد ليؤكد كلامه، في خطاب متلفز، "ما قلته كان صحيحا.. اذهبوا إلى محطة بنزين".

وفي إشارة منه إلى تعليقاته السابقة، أفاد الرئيس: "قالوا (المنتقدون) إن دوتيرتي مجنون.. هذا كلام سخيف.. إذا كنت مجنونا، فأنت من يجب أن يكون الرئيس، لا أنا".

وأضاف "ما قلته كان صحيحا.. إذا لم يتوافر الكحول وخاصة للفقراء، فما عليك إلا الذهاب إلى إحدى محطات البنزين، واستخدامه للتعقيم".

وتابع الرئيس الفلبيني قائلا "أنا لا أمزح.. لا أمزح.. أنتم.. تحاولون الدخول إلى دماغي".

وأعلن دوتيرتي أن "القيود المفروضة (للحد من كورونا) في العاصمة مانيلا ستستمر حتى منتصف أغسطس (آب) المقبل".

كما تعهد بتوزيع اللقاحات مجانا حال طرح أحدها، على أن تعطى الأولوية للفلبينيين من ذوي الدخل المنخفض.

الرئيس الفلبيني ارودريغو دوتيرتي

وعقب التعليقات التي صدرت عن دوتيرتي الأسبوع الماضي، سارع المتحدث باسم الرئاسة هاري روكو إلى تصحيحه.

وقال روكو: "لا أصدق أنه بعد أربع سنوات له في سدة الرئاسة، ما زلتم لا تعرفونه"، بحسب موقع "رابلر" الإخباري.

وأضاف أن "الأمر لا يعدو كونه نكتة.. ما الذي يدعونا لاستخدام البنزين للغسيل؟".

وبهذا الخصوص، قالت مسؤولة الصحة ماريا روزاريو، في تصريح صحفي، إنه "يتعين غسل الكمامات المصنوعة من القماش وتجفيفها بشكل طبيعي، واستبدال الكمامات الطبية بعد الاستخدام".

وحتى الخميس، سجلت البلاد 58 ألفا و528 إصابة بفيروس كورونا، منها ألف و962 وفاة، وفق موقع "worldometers" المعني بمتابعة إحصاءات الفيروس.

وتخضع مانيلا حاليا لحجر صحي مجتمعي عام يحد من حركة المسنين والأطفال، ويفرض قيودا أخرى.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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