علماء أتراك يطورون نظاما جديدا لتشخيص فيروس كورونا

وأوضح ورانك في تغريدة، أن العلماء الأتراك "يضعون بصماتهم في أعمال رائدة، من شأنها أن تكون مثالا يحتذى به في العالم".

وأشار إلى أن نظام التشخيص الجديد تم تطويره باستخدام علم الأحياء التركيبي، وتحول إلى جهاز عبر تكنولوجيا ثلاثية الأبعاد.

وذكرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا، في بيان، أن النظام طوره فريق من جامعة "بيلكنت" بالعاصمة أنقرة، بإشراف البروفيسور أورارتو أوزغور شفق سكر.

وأوضح البيان أن تصميم النظام قائم على الحمض النووي، ويسمح بتشخيص الفيروس باستخدام مصباح ثنائي باعث للضوء "LED" دون الحاجة إلى أجهزة معقدة.

ولفت إلى قدرة النظام على تشخيص الفيروس بتصميم جزيئي واحد.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 214 ألفا و535، إثر تسجيل 996 حالة شفاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة، تشخيص 982 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و873.

وتم تسجيل 17 وفاة جراء الفيروس في آخر 24 ساعة، لترتفع المحصلة إلى 5 آلاف و691.

فيما وصل إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 4 ملايين و800 ألف و823.

وبلغ معدل الالتهاب الرئوي بين المرضى 8.8 بالمئة، في حين وصل عدد الحالات الحرجة 582.

وأشار وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر، إلى انخفاض معدل الالتهاب الرئوي، وارتفاع عدد الإصابات المسجلة حديثا.