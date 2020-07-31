سفارة الكويت بالقاهرة ترد على دعوات لإحراق علم بلادها

جاء ذلك وفق بيان للسفارة الكويتية بالقاهرة على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وأفاد البيان أن سفارة الكویت في القاھرة تابعت باستھجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، أمس الخميس، من مقاطع فيديو تضمّنت دعوة لحرق علم دولة الكویت في مصر.

وأكد أن ھذا العمل یمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكویت ورمزھا الوطني، من شأنه أن ینعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخویة بین البلدین.

وأشارت السفارة في بیانها إلى أن ھذا العمل المشین قد أثار استیاءً بالغًا لدى الأوساط الرسمیة والشعبیة في الكویت ومثل جرحا في وجدان شعبھا.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولین المصريين (لم تسمهم) ونقلت إلیھم الاستیاء من تلك الأعمال المرفوضة، داعيةً السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروّج لھذه الإساءات، حسب البيان ذاته.

ومؤخرًا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين، عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

وتعود أحداث الواقعة إلى الخميس 23 من يوليو/تموز الجاري، حيث أراد مواطن كويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية "صباح الأحمد" على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري -ويدعى وليد- رفض ذلك، وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.

وتفاعل كثيرون مع القضية عبر مواقع التواصل وأصبح وسم #حق_العامل_المصري الأعلى تداولا على موقع تويتر، وانتشرت ردود فعل غاضبة مطالبة بمناصرة الشاب المعتدى عليه وعدم التساهل مع المعتدي.

اقرأ أيضًا:

صفعه 3 مرات.. كويتي يعتدي على عامل مصري بأحد المتاجر (فيديو)