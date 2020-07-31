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"درس أردوغان".. قس يوناني يشيد بقرار إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة

الرئبس التركي رجب طيب أردوغان وأول صلاة جمعة في آيا صوفيا-24 يوليو
الرئبس التركي رجب طيب أردوغان وأول صلاة جمعة في آيا صوفيا-24 يوليو
31/7/2020

ونشر موقع (روميفا) الإخباري الذي يركز على مواضيع الكنيسة في اليونان مقالا للقس فوتوبولوس بعنوان "درس أردوغان".
وقال فوتوبولوس وهو محام متقاعد من المحكمة العليا في اليونان "لو أقيمت طقوس مسيحية في آيا صوفيا وخاصة تحت قيادة اليونانيين، لكانت عظام الآلاف من المسيحيين تألمت من الغضب".
وأضاف "لأنهم كانوا سيرون في الصف الأمامي أشخاصاً غير مؤمنين وسياسيين غير مؤمنين وإداريين أنزلت عليهم عقوبة الحرمان الكنسي وممثلي البابا والكرادلة".

جموع من المصلين في أول صلاة جمعة في آيا صوفيا

وأكد أن الرئيس التركي على عكس هؤلاء أعاد العبادة في آيا صوفيا وفقًا لأصول الكتاب المقدس، وأوضح "تلا أردوغان القرآن مثل أي مؤمن متواضع، وركع مع الناس المتواجدين هناك، مثل الأباطرة الذين ركعوا وصلوا مع شعوبهم في الأعياد المسيحية الكبيرة".
وأشار إلى أن الصلاة الأولى في آيا صوفيا أقيمت في جو من الخشوع، وأضاف "النساء والرجال أدّوا العبادة في أماكن منفصلة مع احترام بعضهم البعض، وكانت النساء بمظهرهن الخارجي مثل مريم العذراء".

مسجد آيا صوفيا – 30 يوليو
أول صلاة جمعة في آيا صوفيا

في 24 من يوليو/ تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة في آيا صوفيا بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.
آيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد في  إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول
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