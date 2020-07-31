الأولى منذ 86 عاماً.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في آيا صوفيا (فيديو)

وقصد آلاف المصلين القادمين من مختلف مناطق إسطنبول والولايات التركية، آيا صوفيا لأداء أول صلاة عيد بعد إعادة فتحه للعبادة.

كما قصد آيا صوفيا، مصلون قادمون من خارج تركيا أيضاً، حيث ملأوا المسجد التاريخي وما حوله من الساحات.

وقبيل أداء صلاة العيد، عززت السلطات التركية في آيا صوفيا وما حوله، التدابير الأمنية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وألقى خطبة العيد في آيا صوفيا، رئيس الشؤون الدينية التركي، البروفسور علي أرباش، في حضور عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس البرلمان، مصطفى شنطوب ووالي إسطنبول، علي يرليقايا، وبرلمانيين.

وفي 10 من يوليو/تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 من يوليو/تموز.

وآيا صوفيا، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.