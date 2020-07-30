البث الحي
سياسة|تونس

"نعرف بيوتكم".. تهديدات لمن لم يصوت ضد الغنوشي في برلمان تونس

رئيس ما يعرف بجبهة الإنقاذ التونسية يهدد نواب البرلمان الذين لن يصوتوا ضد راشد الغنوشي اليوم
رئيس ما يعرف بجبهة الإنقاذ التونسية يهدد نواب البرلمان الذين لن يصوتوا ضد راشد الغنوشي اليوم
30/7/2020

وقال بديدة في مقطع فيديو بلهجة تونسية إن كل "من لم يصوت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي سيسجله التاريخ بأنه هدف لنا، هناك الكثير من الأشخاص نستهدفهم، ومسجلين لدينا بأسمائهم وأسماء أبنائهم والأماكن التي يدرسون فيها".

وأكد الناشط التونسي أن "تونس ستتحرر في 2020″، مدعيا أن جبهته "تتحكم في الرئيس قيس سعيد"، وأنه حينما اختار هشام المشيشي كرئيس جديد مكلف بتشكيل الحكومة كان خيارا شعبيا.

وأضاف أن "الشعب التونسي يريد أن يصبح مستقلا بعيدا عن الأحزاب"، وطالب المشيشي بعدم التشاور مع أي حزب أو كتلة برلمانية، وأن يختار أعضاء حكومة مستقلين بعيدا عن حزب النهضة.

وتوعد بديدة بإخراج حركة النهضة من الحكم وإرجاعهم إلى السجون، موضحا أنهم (جبهة الإنقاذ) يحظون بدعم خارجي، وأنهم يملكون أسماء كل أعضاء الحركة وعناوينهم وتفاصيل عائلاتهم.

وكانت قد بدأت عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الخميس وسط أجواء من التوتر.

وخصص البرلمان التونسي جلسة اليوم للتصويت على طلب سحب الثقة من الغنوشي بعد أن تقدم العشرات من النواب بطلب في ذلك، غير أن الخلاف بشأن طريقة التصويت أشعل التوتر مع بدء أعمال الجلسة.

واضطر رئيس الجلسة إلى رفع أعمالها صباح اليوم قبل أن تستأنف مرة أخرى ليبدأ النواب في الإدلاء بأصواتهم عبر الاقتراع السري.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح تجديد الثقة في الغنوشي، وإسقاط لائحة سحب الثقة منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
المزيد من سياسة

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)