"نعرف بيوتكم".. تهديدات لمن لم يصوت ضد الغنوشي في برلمان تونس

وقال بديدة في مقطع فيديو بلهجة تونسية إن كل "من لم يصوت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي سيسجله التاريخ بأنه هدف لنا، هناك الكثير من الأشخاص نستهدفهم، ومسجلين لدينا بأسمائهم وأسماء أبنائهم والأماكن التي يدرسون فيها".

وأكد الناشط التونسي أن "تونس ستتحرر في 2020″، مدعيا أن جبهته "تتحكم في الرئيس قيس سعيد"، وأنه حينما اختار هشام المشيشي كرئيس جديد مكلف بتشكيل الحكومة كان خيارا شعبيا.

وأضاف أن "الشعب التونسي يريد أن يصبح مستقلا بعيدا عن الأحزاب"، وطالب المشيشي بعدم التشاور مع أي حزب أو كتلة برلمانية، وأن يختار أعضاء حكومة مستقلين بعيدا عن حزب النهضة.

وتوعد بديدة بإخراج حركة النهضة من الحكم وإرجاعهم إلى السجون، موضحا أنهم (جبهة الإنقاذ) يحظون بدعم خارجي، وأنهم يملكون أسماء كل أعضاء الحركة وعناوينهم وتفاصيل عائلاتهم.

وكانت قد بدأت عملية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الخميس وسط أجواء من التوتر.

وخصص البرلمان التونسي جلسة اليوم للتصويت على طلب سحب الثقة من الغنوشي بعد أن تقدم العشرات من النواب بطلب في ذلك، غير أن الخلاف بشأن طريقة التصويت أشعل التوتر مع بدء أعمال الجلسة.

واضطر رئيس الجلسة إلى رفع أعمالها صباح اليوم قبل أن تستأنف مرة أخرى ليبدأ النواب في الإدلاء بأصواتهم عبر الاقتراع السري.

وجاءت نتيجة التصويت لصالح تجديد الثقة في الغنوشي، وإسقاط لائحة سحب الثقة منه.