من المغرب إلى السعودية مشيا على الأقدام.. مدون يثير الإعجاب (فيديو)

ونشر المطيري فيديو لقائه بغلام عبر حساباته في مواقع التواصل، حيث التقى به في مدينة أبها، وقال غلام إنه بدأ رحلته منذ يناير/ كانون الثاني عام 2017، قاطعا المسافة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية، وينام في خيمة.

وعن رحلته العجيبة هذه يقول الرحالة المغربي إنه مر على 26 دولة في قارة أفريقيا، ووصل إلى السعودية قبل 7 أشهر، ومشى من مكة إلى المدينة على قدميه، وكان ينوي الحج هذا العام ولكن حل وباء كورونا فغير الخطط.

والله مادري كيف أوصف هالمقطع

شعور عظييييييم وفرحة أمه وهي في دولة #المغرب وصلتنا وغمرتنا هنا بالسعودية .

بعد أربع سنوات #ياسين_يوصل_السعوديه_مشي 🇲🇦

pic.twitter.com/R2BFb19vUr — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) July 28, 2020

وأصر المطيري على تكريم غلام بعد أن قطع كل تلك المسافة، وقال إنه ضيف كل بيت بالسعودية وأضاف "شعور عظيم وفرحة أمه وهي في دولة المغرب وصلتنا وغمرتنا هنا بالسعودية".

ويُظهر الفيديو كيف احتفى المدون السعودي الشهير بالرحالة المغربي، وقرر أحد أصدقاء المدون استضافته في كرفانه (سيارة عيش).

وياسين غلام هو رحالة مغربي معروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر عبر قناته في اليوتيوب مغامراته في الدول التي يزورها.

وقبل أيام نشر فيديو يشرح فيه سبب عدم تمكنه من أداء فضيلة الركن الخامس من الإسلام، رغم كل الإجراءات التي قام بها، ورحلته الطويلة من المغرب إلى السعودية سيرا على الأقدام، إلا أن وباء كورونا منعه حيث كان قد قررت السعودية اقتصار الحج هذا العام على عد محدود من المقيمين على أراضيها.

وتفاعل الكثير من المغردين مع قصة الرحالة المغربي عبر وسم # ياسين_يوصل_ السعودية_مشي، حيث رحب به المغردون السعوديون في "بلده الثاني".

ياسين رحّالة ، و له قناة في اليوتيوب ، زار أكثر من 27 دولة في القارّة الإفريقية فقط و رحلته كاملة استغرقت 4 سنوات ، و له أكثر من سنة فقط في مناطق السعودية لكنه توجه قبلها خلال الرحلة إلى عديد من الدول ولم تقتصر رحلته فقط إلى السعودية من أجل الحج.#ياسين_يوصل_السعوديه_مشي — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) July 29, 2020

#ياسين_يوصل_السعوديه_مشي، اهلا وسهلا به في بلده الثاني. واتمنى يتوقفون عن التصوير معه بالعطايا لان فيها حرج وقلة ذوق. — Abdullah H Hassan (@abdullahh1989) July 29, 2020

ياسين من المغرب إلى مكة مشيا على الأقدام …

مرورا ب 28 دولة والعمل في كل دولة كمترجم ميكانيكي،و اي فرصة متاحة له … لتغطية تكاليف رحلته..

الحمدلله على السلامه#ياسين_يوصل_السعوديه_مشي pic.twitter.com/3WT4hDuYHT — ꜱᴀʀᴀ ᴀʟꜱᴀʟᴛɪ (@sarasalti) July 29, 2020

النية النية – دعوات الام دعوات الام

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون – الصبر حب الخير للغير وهناك اسرار اخرى ماشالله يستاهل وصدق الحق :

ان الله يبسط الرزق لمن يشاء #ياسين_يوصل_السعوديه_مشي https://t.co/hSTfrwP4e9 — ماهـر (@maroody) July 29, 2020

pic.twitter.com/lj7uIil7kD فيديو مؤثر جداً جداً جداً،شاب مغربي ترك بلده في ٢٠١٧ وتوكل على الله ثم على السياكل يلي معاه في طريقه إلى مكة المكرمة للحج ووصل وسيحج السنة الجاي بأذن الله. ⭕️⭕️⭕️⭕️كرم وأصالة السعوديين أقسم بالله ما حد من خارج #السعودية يقدر يتخيلها، أقشعر شعر بدني.عاشوا — Sam Jundi حسام جندي (@SamJundi) July 28, 2020