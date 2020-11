لفرض احترام التباعد الاجتماعي.. أمريكي يطلق النار على امرأة وابنها

وجاء في تقرير الشرطة في هذه المدينة السياحية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة أن دوغلاس ماركس قال للنزيلين في الفندق بداية، "عليكما الرحيل.. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي".

لكن المرأة فيرونيكا بينا ونجلها وهما سائحان أتيا من ولاية نيومكسيكو تجاهلا ملاحظته وجلسا على كنبة وأدارا له ظهرهما.

وأضافت ربة العائلة أن ماركس قال بعد ذلك "سأهتم بأمرهما.. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات" وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقال ماركس للشرطة إنه كان يظن بأنه ملاحق وطلب من موظفي الاستقبال الاتصال بفرق الإسعاف وأنه أطلق النار أربع مرات "تحذيرا".

وأوقفت الشرطة الرجل بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل واشهار سلاح علنا .

ويعكس هذا الحادث الجديد التوتر السائد في فلوريدا التي تعتبر بؤرة رئيسية لجائحة كوفيد-19.

