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سياسة|الولايات المتحدة

لفرض احترام التباعد الاجتماعي.. أمريكي يطلق النار على امرأة وابنها

رجل يشهر مسدسه لفرض احترام التباعد الاجتماعي
رجل يشهر مسدسه لفرض احترام التباعد الاجتماعي
30/7/2020

وجاء في تقرير الشرطة في هذه المدينة السياحية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة أن دوغلاس ماركس قال للنزيلين في الفندق بداية، "عليكما الرحيل.. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي".
لكن المرأة فيرونيكا بينا ونجلها وهما سائحان أتيا من ولاية نيومكسيكو تجاهلا ملاحظته وجلسا على كنبة وأدارا له ظهرهما.

وأضافت ربة العائلة أن ماركس قال بعد ذلك "سأهتم بأمرهما.. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات" وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.
وقال ماركس للشرطة إنه كان يظن بأنه ملاحق وطلب من موظفي الاستقبال الاتصال بفرق الإسعاف وأنه أطلق النار أربع مرات "تحذيرا".
وأوقفت الشرطة الرجل بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل واشهار سلاح علنا  .
ويعكس هذا الحادث الجديد التوتر السائد في فلوريدا التي تعتبر بؤرة رئيسية لجائحة كوفيد-19.

وأوقف رجل الأسبوع الماضي في الولاية بعدما أشهر مسدسه على شخص طلب منه وضع الكمامة في متجر "وولمارت".
وتشهد ولاية فلوريدا تفشيا لفيروس كورونا وتأتي في المرتبة الثانية بعد ولاية تكساس في عدد الوفيات، إذ سجلت هذا الشهر 2900 حالة وفاة وتأتي ولاية تكساس في المقدمة بنحو 4300 وفاة حتى الآن.

المصدر : فرانس برس
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