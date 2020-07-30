لفرض احترام التباعد الاجتماعي.. أمريكي يطلق النار على امرأة وابنها

وجاء في تقرير الشرطة في هذه المدينة السياحية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة أن دوغلاس ماركس قال للنزيلين في الفندق بداية، "عليكما الرحيل.. أنتما لا تحترمان التباعد الاجتماعي".

لكن المرأة فيرونيكا بينا ونجلها وهما سائحان أتيا من ولاية نيومكسيكو تجاهلا ملاحظته وجلسا على كنبة وأدارا له ظهرهما.

وأضافت ربة العائلة أن ماركس قال بعد ذلك "سأهتم بأمرهما.. ثمة شخصان لا يحترمان التوصيات" وسمعت طلقات نارية في بهو الفندق من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وقال ماركس للشرطة إنه كان يظن بأنه ملاحق وطلب من موظفي الاستقبال الاتصال بفرق الإسعاف وأنه أطلق النار أربع مرات "تحذيرا".

وأوقفت الشرطة الرجل بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل واشهار سلاح علنا .

ويعكس هذا الحادث الجديد التوتر السائد في فلوريدا التي تعتبر بؤرة رئيسية لجائحة كوفيد-19.

Florida man accused of firing gun in hotel lobby over lack of social distancing https://t.co/8vSmoTVuCB pic.twitter.com/mjLEgPSNcA — New York Post (@nypost) July 30, 2020

وأوقف رجل الأسبوع الماضي في الولاية بعدما أشهر مسدسه على شخص طلب منه وضع الكمامة في متجر "وولمارت".

وتشهد ولاية فلوريدا تفشيا لفيروس كورونا وتأتي في المرتبة الثانية بعد ولاية تكساس في عدد الوفيات، إذ سجلت هذا الشهر 2900 حالة وفاة وتأتي ولاية تكساس في المقدمة بنحو 4300 وفاة حتى الآن.