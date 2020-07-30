كورونا.. أمريكا تسجل وفاة كل دقيقة وعدد قياسي للإصابات في أستراليا

وأفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة يوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو أيار.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت الوفاة الأولى نهاية شباط/فبراير، ومنذ ذلك سجّلت 4,38 ملايين إصابة حسب إحصاءات الجامعة.

وترتفع أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها منذ شهرين.

ارتفاع عدد الوفيات

وعلى الصعيد الوطني، سجلت الوفيات بمرض كوفيد-19 ارتفاعا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وأدى ارتفاع عدد الحالات الجديدة في أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس هذا الشهر إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.

وأجبرت الزيادة الولايات على التراجع عن إعادة فتح اقتصادها الذي كان مكبلا بإجراءات عزل عام في مارس آذار وأبريل نيسان للحد من انتشار الفيروس.

وتأتي ولاية تكساس في المقدمة بنحو 4300 وفاة حتى الآن هذا الشهر تليها فلوريدا التي سجلت 2900 وكاليفورنيا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، وسجلت 2700.

ويشمل العدد في تكساس مئات الوفيات التي لم يبلغ عنها بعد أن غيرت الولاية الطريقة التي تحصي بها الوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وفي حين زادت الوفيات على نحو سريع في يوليو تموز في هذه الولايات الثلاث، تظل نيويورك ونيوجيرسي في الصدارة من حيث الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

ومن بين الدول العشرين التي سجلت أكبر عدد في حالات الإصابة بالمرض، تأتي الولايات المتحدة في المركز السادس في عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان بتسجيل 45 وفاة من بين كل 100 ألف شخص.

وتأتي قبلها المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وتشيلي.

أطقم طبية بمشفى في ملبورن – أستراليا 30 يوليو

عدد قياسي للإصابات في أستراليا

وسجلت أستراليا اليوم الخميس أسوأ يوم لها في ظل جائحة فيروس كورونا بعد أن أبلغت ولاية فكتوريا ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان عن 700 حالة إصابة جديدة و13 وفاة.

وكان الرقم القياسي السابق للحالات في يوم واحد 518 لكن الموجة الثانية في ولاية فيكتوريا والتي تركزت على دور الرعاية للمسنين أجبرت السلطات على إغلاق ملبورن عاصمة الولاية والولايات الأخرى على إغلاق حدودها.

وأعرب دانييل أندروز رئيس وزراء الولاية للصحفيين في ملبورن عن قلقه من الأعداد المتزايدة، وأوضح أنه كان متوقعا‭‭ ‬‬على نحو ما أن نشهد حالات كثيرة للغاية في القطاع الخاص برعاية المسنين".

وأشار إلى أن الكثير من الأشخاص كانوا يتوجهون إلى العمل وهم مرضى أو أثناء انتظار نتائج فحوصهم.

مراكز مؤقتة للفحص في سيدني-أستراليا 30 يوليو

وسيتم تمديد القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي حيث لن يسمح للسكان في جنوب الولاية باستقبال زائرين في منازلهم اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت ولاية فيكتوريا من نحو خمسة ملايين شخص في أنحاء ملبورن، ثاني أكبر المدن من حيث عدد السكان، وضع الكمامات أثناء الخروج وعدم مبارحة المنازل إلا للضرورة.

وامتد التفشي في فيكتوريا إلى الولايات المجاورة على الرغم من إغلاق الحدود الداخلية.

وقالت ولاية كوينزلاند اليوم إنها رصدت ثلاث حالات جديدة يعتقد أن اثنتين منها أصيبتا بكوفيد-19 أثناء وجودهما في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.