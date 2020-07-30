ضيوف الرحمن على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

وعند دخول وقت الظهر يستمع الحجاج إلى خطبة عرفة في مسجد نمرة، ثم يصلّون بعدها الظهر والعصر قصرًا وجمع تقديم.

بعد ذلك يتفرغ الحجيج للذكر والدعاء حتى غروب الشمس، ثم يُفيضون من عرفات إلى مزدلفة، حيث يصلّون المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ويبيتون ليلتهم هناك.

لكن جبل عرفة لن يشهد اليوم الزحام الذي ألفه على مدى عشرات القرون، بسبب جائحة كورونا، كما يؤدي الحجاج مناسكهم هذا العام وسط أمطار صيفية غزيرة.

الحجيج يصلون إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من #الحج https://t.co/STxGw4OriS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2020

ومساء أمس اكتست الكعبة المشرفة بحلتها الجديدة في مشهد يتابعه ملايين المسلمين حول العالم كل عام.

وبدأت مناسك حج هذا العام أمس الأربعاء، حيث توجه حجاج بيت الله الحرام، من مكة إلى منى بعد صلاة الفجر فيما يعرف بـ"يوم التروية" وباتوا ليلتهم هناك، في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة بسبب كورونا.

وتحول ضيوف الرحمن أمس إلى منى بعد اكتمال أداء مناسك اليوم الأول من الحج حيث أدوا طواف القدوم حول الكعبة المشرفة.

وأظهرت الصور عشرات الحجاج يطوفون بالكعبة المشرفة في مشهد لم يحصل من قبل في التاريخ الحديث، إذ كان اليوم الأول من الحج يشهد مشاركة مئات الآلاف في طواف القدوم.

بينما هذا العام، غابت عن طواف القدوم مشاهد التدافع من أجل الاقتراب من مقام إبراهيم الذي غلف بقماش أسود مطرّز بالذهب ومنع الحجاج من لمسه أو الاقتراب منه.

وأدى الحجاج طواف القدوم مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا، إذ حددت السلطات مسارات للطواف، مع وضع علامات لضمان حفاظ ضيوف الرحمن على هذه المسافات.

وخضع الحجاج لفحص كورونا قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين طلب منهم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وبعد عملية اختيار قامت بها السلطات السعودية، يشارك نحو 10 آلاف من المقيمين بالمملكة في المناسك -التي تتواصل على مدى 5 أيام- مقارنة بنحو مليونين ونصف مليون مسلم حضروا العام الماضي.

وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة بحسب كتيب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات.

بينما ذكر عدد من الحجاج أنه طلب منهم وضع سوار لتحديد تحركاتهم.

وحُددت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بـ70% من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% فقط، وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن والمتعافين من كورونا.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجّل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، وأكدت جاهزيتها لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في المشاعر المقدسة.

ودعت ضيوف الرحمن والعاملين في الحج إلى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

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