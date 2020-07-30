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سياسة|تونس

شاهد: أول تصريحات للغنوشي عقب سقوط لائحة سحب الثقة منه

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
30/7/2020

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب فشل لائحة برلمانية طالبت بسحب الثقة من الغنوشي.

وأضاف الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" (إسلامية)، أكبر كتلة برلمانية، "أن الديمقراطية حديثة وناشئة وتحتاج إلى مزيد من التمرين".

وحول التوتر في البرلمان، قال: "إذا كان يحدث خصام في مجلسنا، فإن مجالس أخرى كانت ثكة (لا يتكلم فيها أحد)"، في إشارة إلى مجلس النواب خلال عهد زين العابدين بن علي (1987: 2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية.

وأضاف أن "مجلس نواب الشعب هو صورة مصغرة لمجتمعنا المتعدد".

وتابع متوجها إلى التونسيين: "أنتم صنعتم ثورة، وحافظتم عليها 10 سنوات، فلنحرص عليها، ونعض عليها بالنواجذ".

وردا على سؤال صحفي بشأن النواب الذين صوتوا ضده، أجاب: "أنا أتعامل مع المجلس باعتباره مؤسسة، وليس 97 نائبا (صوتوا ضده الخميس)، بل بكل نوابه الـ217، فكلهم إخواني وأبناء وطن واحد، وأقف منهم على نفس المسافة".

وعلى حسابه بـ"فيسبوك"، اكتفى الغنوشي، بعد الجلسة البرلمانية، بكلمتين فقط، هما: "الحمد لله".

بينما توجه إلى النواب والشعب التونسي عامة بقوله، على حسابه بـ"تويتر": "شكرا على ثقتكم، تونس والثورة والشرعية تنتصر".

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي، الخميس، أن 133 نائبا شاركوا في التصويت على سحب الثقة من الغنوشي.

وأوضح أن 97 نائبا وافقوا على سحب الثقة، بينما رفض 16 نائبا، وتم تسجيل 18 ورقة تصويت ملغاة وورقتين بيضاوتين (بلا تصويت).

ويتطلب سحب الثقة تأييد 109 نواب من أصل 217 نائبا.

وامتنعت كتلتا حركة "النهضة" (54 نائبا) و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا) عن المشاركة في التصويت.

وقرر مكتب البرلمان، قبل أسبوع، تنظيم جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي، بناء على لائحة مقدمة من كتل نيابية.

وسعت 4 كتل نيابية، هي "الديمقراطية" و"تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية" و"الإصلاح"، إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـ"سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته".

ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، بداية من 2011، ومنها مصر وليبيا واليمن.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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