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سياسة|مصر

خطأ في موعد إفطار يوم عرفة يثير الجدل في مصر.. والمفتي يتدخل

محطة القرآن الكريم من القاهرة (رسمية) أذاعت أذان المغرب -وقفة عرفة- قبل موعده بـ4 دقائق
محطة القرآن الكريم من القاهرة (رسمية) أذاعت أذان المغرب -وقفة عرفة- قبل موعده بـ4 دقائق
30/7/2020

وأذاعت محطة القرآن الكريم من القاهرة (رسمية)، أذان المغرب -وقفة عرفة- قبل موعده بـ4 دقائق؛ ما تسبب في إفطار مبكر لعدد كبير من المصريين، الذين صاموا يوم عرفة، وحرصوا على الإفطار على أذان المحطة.

وقال رئيس الإذاعة محمد نوار إنه "قرر إحالة المتسببين في إذاعة أذان المغرب اليوم، قبل موعدة بأربعة دقائق للتحقيق، وأنه بصدد استحداث آلية، لتفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وأضاف نوار، في تصريحات صحفية، أن "هذا الخطأ لن يؤثر بشكل أو بآخر على مكانة محطة القرآن الكريم، التي تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب المصريين والعرب، وأنها تقدم رسالة هامة ونادرا ما يحدث بها أي أخطاء من هذا النوع".

بدوره قال مفتي مصر شوقي علام "إن من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا، وهم الظاهرية، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره ابن تيمية، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)".

وأضاف عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك" النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز".

 

ومحطة القرآن الكريم من القاهرة هي إذاعة رسمية مختصة بإذاعة القرآن الكريم والبرامج الإسلامية بدأت بث إرسالها في 29 مارس/آذار 1964.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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