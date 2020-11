ترمب يلمح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية

وكرر ترمب، من دون تقديم دليل، مزاعمه بشأن تزوير أصوات الناخبين عبر البريد وأثار التساؤل عن التأجيل.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "تأجيل الانتخابات حتى يصبح بمقدور الناس التصويت بشكل ملائم وآمن وبسلامة".

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020