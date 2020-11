بعد ضغوط متزايدة.. السعودية تسحب عرض شراء "نيوكاسل" الإنجليزي

وقادت شخصيات دولية شهيرة حملة رافضة لشراء السعودية للنادي الإنجليزي العريق، ومن بين تلك الشخصيات خديجة جانكيز خان خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الذي قتلته فرقة من الاستخبارات السعودية في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في بيان: "اتخذنا القرار بكل أسف رغم أننا كنّا متحمسين وملتزمين بالاستثمار في مدينة نيوكاسل وإعادة بناء النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعاداته العريقة".

وذكرت تقارير أن سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي قدمت عرضا للاستحواذ على نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه استرليني (391.74 مليون دولار) من مالكه الحالي رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي.

وكان الصندوق قد توصل في أبريل/ نيسان الماضي مع مالك النادي إلى صفقة لشراء النادي ودفع بالفعل مبلغ 17 مليون جنيه استرليني (22 مليون دولار) مقدما.

وقال الصندوق السعودي في بيانه اليوم "الأمور طالت أكثر مما كان متوقعا لها، وبالتالي انتهت صلاحية الاتفاقية بين الصندوق وملاك النادي".

وأضاف: "انتظرنا طويلًا بشأن عقد الصفقة، لكن في النهاية، انتهت المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق بيننا وبين مالكي النادي، وكان من الصعب علينا الاستمرار في تلك الصفقة خاصة مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل، والمعايير الجديدة التي ستقام فيها المباريات والتدريبات للفرق".

ودعت جنكيز جماهير نيوكاسل يونايتد إلى وقف استحواذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الفريق.

وطالبت خديجة في رسالة مفتوحة إلى جماهير نادي نيوكسل، الجماهير بالتفكير فيما إذا كان استحواذ ولي العهد السعودي على النادي، الذي نافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هو القرار الصائب.

وقالت خديجة في رسالتها التي نشرتها على حسابها على تويتر: "أناشدكم بالتحرك والضغط من أجل ناديكم، حتى لا يقع في يد بن سلمان الذي يحكم شعبه بالقبضة الحديدية ويقتل معارضيه ويضطهد عائلته".

وأضافت في البيان " لا تجعلوا كرة القدم تدنس بهؤلاء الأشخاص الذين يستخدمونها كغطاء لأفعالهم القبيحة، هذه هي اللحظة التي يجب أن تقفوا فيها من أجل ناديكم ومدينتكم وفريقكم والدفاع عنه والحفاظ على نقاء لعبة كرة القدم".

An open letter to the Fans of Newcastle United Football Club: I implore you all to unite to protect your beloved club and city from Crown Prince Mohammed Bin Salman and those around him. Stop this takeover before it’s too late. #NUFC #nufctakover pic.twitter.com/kTk2bf3oEv

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 13, 2020