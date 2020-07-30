الناجي الوحيد تشبث بوعاء.. غرق مركب للمهاجرين يقل 26 تونسيا

ونقلت المواقع إعلان الوزارة الذي ذكرت فيه أن وحدة بحريّة تابعة لقوات البحرية، أنقذت ظهر أمس الأربعاء تونسيّا كان متشبّثا بوعاء بلاستيكي بالموقع 15 ميل بحري شرق الشابة، التي تقع في ولاية المهدية شرق تونس.

https://t.co/Z0cQgFGrrgكان متشبثا بوعاء بلاستيكي : جيش البحر ينقذ شابا تونسيا بعد غرق مركب “حرقة” كان يقلّ 25 شخصا pic.twitter.com/APUwqdpAfw — المرصد التونسي (@MarsadTunisien) July 29, 2020

ونقلت الوزارة على لسان الشاب الذي نجا من الحادث قوله " إنّه أبحر رفقة 25 تونسيّا منذ أربعة أيّام من سواحل صفاقس بقصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا، غير أنّ المركب الّذي كانوا على متنه غرق في الموقع بعد أن تعرض للعطب".

عاجل : غرق مركب “حرقة” على متنه 26 تونسيا.. والناجي الوحيد يروي تفاصيل الحادثة https://t.co/2dm8oia0zl — journalnet (@journalnet1) July 29, 2020

وقد تمّ نقل الشاب إلى ميناء المنستير حيث أدخل المستشفى لتلقّي الإسعافات اللّازمة، فيما باشرت وحدات جيش البحر عمليات البحث عن بقية المفقودين.

والأسبوع الماضي، أحبط الحرس التونسي 63 عملية هجرة غير نظامية نحو سواحل إيطاليا وأوقف 784 مهاجرا، كما أحبطت تونس خلال الأشهر القليلة الماضية عشرات عمليات الهجرة غير النظامية.