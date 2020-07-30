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سياسة|تونس

الناجي الوحيد تشبث بوعاء.. غرق مركب للمهاجرين يقل 26 تونسيا

غرق مركب هجرة غير نظامية
غرق مركب هجرة غير نظامية
30/7/2020

ونقلت المواقع إعلان الوزارة الذي ذكرت فيه أن وحدة بحريّة تابعة لقوات البحرية، أنقذت ظهر أمس الأربعاء تونسيّا كان متشبّثا بوعاء بلاستيكي بالموقع 15 ميل بحري شرق الشابة، التي تقع في ولاية المهدية شرق تونس.

ونقلت الوزارة على لسان الشاب الذي نجا من الحادث قوله " إنّه أبحر رفقة 25 تونسيّا منذ أربعة أيّام من سواحل صفاقس بقصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا، غير أنّ المركب الّذي كانوا على متنه غرق في الموقع بعد أن تعرض للعطب".

وقد تمّ نقل الشاب إلى ميناء المنستير حيث أدخل المستشفى لتلقّي الإسعافات اللّازمة، فيما باشرت وحدات جيش البحر عمليات البحث عن بقية المفقودين.

والأسبوع الماضي، أحبط الحرس التونسي 63 عملية هجرة غير نظامية نحو سواحل إيطاليا وأوقف 784 مهاجرا، كما أحبطت تونس خلال الأشهر القليلة الماضية عشرات عمليات الهجرة غير النظامية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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