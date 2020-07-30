الكويت: نائب رئيس الوزراء يقدم بلاغا "ضد نفسه" للنائب العام

وقال الصالح وهو أيضا وزير الداخلية، في تغريدة عبر "تويتر": "مع إيماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، إلا أنه في قضايا التعدي على المال العام لا يجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط".

وأضاف: "لذا تقدمت اليوم ببلاغ للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب المويزري، من اتهامي بالتربح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائيا، وتقديم شهادته".

مع ايماني المطلق بحق النائب بالاستجواب، الا ان في قضايا التعدي على المال العام لايجب الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط. لذا تقدمت ببلاغ اليوم للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب شعيب المويزري من اتهامي بالتربح من منصبي لاتاحة مساءلتي جزائيا وتقديم شهادته. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) July 29, 2020

وأردف الصالح: "الآن أمام الأخ النائب المويزري فرصتين لإثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء".

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والآن أمام الأخ النائب المويزي فرصتين لاثبات ما يدعيه من اتهامات باستغلالي لمنصبي والتربح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء. وباذن الله سأسلم صباح يوم الثلاثاء القادم لمجلس الأمة طلب استيضاح عن الاستجواب. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) July 29, 2020

وأشار أنه "سيسلم، الثلاثاء القادم، لمجلس الأمة (البرلمان) طلب استيضاح عن الاستجواب".

في المقابل رد المويزري على الصالح قائلا: "‏شكرا لمنحي فرصة كشف الحقيقة أمام الشعب الكويتي كافة".

الاخ وزير الداخليه ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

شكرا لمنحي فرصة كشف الحقيقه أمام الشعب الكويتي كافة

وعليه أدعوك لصعود المنصه يوم الثلاثاء القادم وتمكيني من بيان الحقيقة كاملة وكشفها أمام الشعب بدلا من طلبك للاستيضاح طالما تدعي إنك لم تتربح أثناء توليك المناصب الوزارية

ونقطة pic.twitter.com/DAVhRdWmGQ — شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) July 29, 2020

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" مخاطبا الصالح، "أدعوك إلى صعود المنصة، الثلاثاء القادم، وتمكيني من بيان الحقيقة كاملة، وكشفها أمام الشعب، بدلا من طلبك للاستيضاح طالما تدعي إنك لم تتربح أثناء توليك المناصب الوزارية".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن الثلاثاء الماضي، تسلمه استجوابا من النائب المويزري للصالح، مكونا من 3 محاور.

وأعلن المويزري في وقت سابق، أن المحاور الثلاث للاستجواب تتضمن التربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين.