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الأناضول: مصر أرسلت جنودا لسوريا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني

أفراد من الجيش المصري
أفراد من الجيش المصري
30/7/2020

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماة العسكري ( وسط) وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي.
وأشارت المصادر إلى أن المنطقتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر أن الجنود المصريين يتحركون في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات المسلحة التابعة لإيران وبالتنسيق معها.
وأشارت المصادر إلى أن الجنود المصريين بأسلحتهم الخفيفة انتشروا على خطوط الجبهة في محيط مدينة سراقب ضد فصائل المعارضة السورية.
ويأتي وصول الجنود المصريين تزامنا مع حشود للمجموعات التابعة لإيران وقوات النظام السوري على خطوط التماس مع فصائل المعارضة في منطقة خفض التصعيد، حيث ازدادت انتهاكات مجموعات إيران وقوات النظام لوقف إطلاق النار.

غارات على ريف إدلب الجنوبي- أرشيفية
مناطق خفض التصعيد

أعلنت تركيا، وروسيا وإيران، في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام السوري وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.‎
وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألفا إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير 2019.
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/ آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب بدأ سريانه في اليوم التالي.

المصدر : الأناضول
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