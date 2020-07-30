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سياسة|تركيا

أردوغان: عازمون على تتويج نضالنا بالنصر في سوريا وليبيا والعراق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
30/7/2020

وأضاف في رسالة بمناسبة عيد الأضحى أن تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية كما فعلت خلال فتح مسجد "آيا صوفيا" للعبادة مجددا.

وأكد أن بلاده ستواصل جهودها حتى النهاية لحماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين في كافة أرجاء العالم، بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم وأعراقهم.

وتطرق إلى وباء كورونا، قائلا: "مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها، اقتربت كافة القطاعات باستثناء السياحة من العودة إلى الوضع الذي كان قبل تفشي الفيروس".

وأوضح أن تركيا نالت تقدير العالم لنجاحاتها في مجال الصحة وغيره خلال مرحلة تفشي كورونا.

وأعرب أردوغان عن حزنه لتأدية المسلمين فريضة الحج هذا العام بشكل محدود بسبب الوباء.

وأردف: "بإذن الله سيملأ ملايين المسلمين العام القادم، الكعبة المشرفة وتلك الأراضي الطاهرة، وسيؤدون مناسك الحج بعشق وفرح كبيرين".

وأوصى أردوغان مواطني بلاده بالتزام تدابير الوقاية من كورونا، مشددا على أهمية الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة.

وأكد أن حكومته حرصت خلال فترة تفشي الوباء، على مساعدة كافة المواطنين، وقدمت دعما ماديا بقيمة 26.5 مليار ليرة (نحو 3.8 مليارات دولار) عبر برنامج درع الحماية الاجتماعية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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