وزير الدفاع التركي يصل إلى طرابلس بصحبة رئيس الأركان (فيديو)

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وجرى استقبال أكار الذي يرافقه رئيس الأركان يشار غولر، بمراسم رسمية، في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وكان في استقبال أكار وغولر، نائب وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان الفريق ركن محمد الشريف، وقائد القوات البحرية عبد الحكيم أبوحولية.

كما حضر الاستقبال، السفير التركي لدى طرابلس سرهات أكسين، وبقية المسؤولين المعنيين من الجانبين.

وعقب المراسم، توجه أكار وغولر، لزيارة مقر التدريب والتعاون العسكري والأمني، الذي جرى تشكيله في إطار مذكرة التفاهم.

🇱🇾🇹🇷 #Turkey Minister of Defense Hulusi #Akar and Chief of General Staff Gen. Yaşar Güler made a surprise visit to #Libya.

Probably to discuss ways to enhance #GNA’s institutional capabilities(military & security)under the bilateral security agreement.pic.twitter.com/QtZJqCHuF5

