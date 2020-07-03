وزير الدفاع التركي يصل إلى طرابلس بصحبة رئيس الأركان (فيديو)

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

وجرى استقبال أكار الذي يرافقه رئيس الأركان يشار غولر، بمراسم رسمية، في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وكان في استقبال أكار وغولر، نائب وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان الفريق ركن محمد الشريف، وقائد القوات البحرية عبد الحكيم أبوحولية.

كما حضر الاستقبال، السفير التركي لدى طرابلس سرهات أكسين، وبقية المسؤولين المعنيين من الجانبين.

وعقب المراسم، توجه أكار وغولر، لزيارة مقر التدريب والتعاون العسكري والأمني، الذي جرى تشكيله في إطار مذكرة التفاهم.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Gnkur.Bşk. Org.Güler Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.https://t.co/o6MmefosZB#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/PQWobm5lAd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020

🇱🇾🇹🇷 #Turkey Minister of Defense Hulusi #Akar and Chief of General Staff Gen. Yaşar Güler made a surprise visit to #Libya. Probably to discuss ways to enhance #GNA’s institutional capabilities(military & security)under the bilateral security agreement.pic.twitter.com/QtZJqCHuF5 — Ali Bakeer (PhD) (@AliBakeer) July 3, 2020

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحفاظ على التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا مستمر، قائلا "زيارة وزير دفاعنا لليبيا تهدف لمتابعة حثيثة وقريبة لمسار جهودنا والتطورات هناك، وللاطلاع على أعمال تطبيق بنود اتفاقية التعاون بين ليبيا وتركيا في كافة المجالات".

من جانبه، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستمرة في التعاون مع الحكومة الليبية "بكل عزم وإصرار".

وأضاف أردوغان في تصريح للصحفيين "زيارة وزير دفاعنا لليبيا تهدف لمتابعة حثيثة وقريبة لمسار جهودنا والتطورات هناك، وللاطلاع على أعمال تطبيق بنود اتفاقية التعاون بين ليبيا وتركيا في كافة المجالات".

وحول زيارته إلى قطر الخميس، قال الرئيس أردوغان "بحثت مع الأمير تميم في الدوحة جميع القضايا المتعلقة بدول المنطقة".

اردوغان:يجب الحفاظ على تعاوننا مع الحكومة الشرعية في ليبيا بجد وعزم،وزيارة وزيردفاعنا لليبيا تهدف لمتابعة حثيثة وقريبة لمسارجهودنا والتطورات هناك،وللاطلاع على أعمال تطبيق بنود اتفاقية التعاون بين ليبياوتركيا في كافة المجالات

*ثلاث زيارات رفيعة المستوى لليبيا خلال 10 أيام، رسالة!! — omar khashram/kaşramعمر خشرم (@omarkh1234) July 3, 2020

وكان البرلمان التركي وحكومة الوفاق الوطني الليبية أقرا مذكرة التفاهم المتعلقة بالحدود البحرية، كما أقرا مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون الأمني والعسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرتي التفاهم يوم 5 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أقرهما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في اليوم نفسه، ودخلتا حيز التنفيذ رسميا يوم 8 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومؤخرا نجحت قوات الوفاق، بدعم تركي، في السيطرة على كامل العاصمة طرابلس ومدينتي ترهونة وبني وليد وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة "الوطية" الجوية وبلدات بالجبل الغربي.