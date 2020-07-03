البث الحي
سياسة|مصر

مصر: إنقاذ امرأة حبسها شقيقها 22 عاما.. ما القصة؟

السيدة فادية إسماعيل احتجزها شقيقها 22 عاما
السيدة فادية إسماعيل احتجزها شقيقها 22 عاما
3/7/2020

وأفاد بيان لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية بـ"إنقاذ سيدة تُدعى فادية إسماعيل (50 عاما) حبسها شقيقها 22 عاما من دون رعاية".

وأضافت الوزارة أنه "تبين أن السيدة المذكورة تعيش في غرفة في حالة سيئة غير آدمية، ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة، ولم تتناول منذ 11 شهرا سوى القليل من الطعام".

وأوضحت أن "شقيق السيدة يُدعى خلف إسماعيل، وهو محبوس على ذمة التحقيقات في الواقعة منذ السبت الماضي، على خلفية بلاغ قدم ضده من جيران السيدة؛ بإهمال وحبس شقيقته 22 عامًا من دون رعاية".

وأفاد شقيقها خلف إسماعيل في محضر الشرطة بأنه احتجز شقيقته بالمنزل خوفًا عليها لأنها مريضة نفسيًا، وأضاف أنه كان يخشى خروجها من المنزل خوفًا على أهالي القرية من مرضها.

كما أفادت تحريات المباحث بأن المجني عليها قامت بترك المنزل أكثر من مرة وأنها تعانى من اضطراب نفسي، وقد أيد الجيران ما جاء بتحريات المباحث، وقرروا أن السيدة تعانى من مرض نفسي.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم من ديوان المركز ما لم يكن محتجزًا على ذمة قضايا أخرى.

وفي فبراير/شباط 2019، تداولت وسائل إعلام محلية بمصر، واقعة حبس سيدة لابنها لمدة 10 سنوات، داخل غرفة مظلمة في منزل بمحافظة الغربية (دلتا النيل/شمال)، ما أثار انتقادات شعبية واسعة آنذاك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين