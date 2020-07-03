لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 يوليو/تموز)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس 2 من يوليو/تموز:

الصحة المصرية تسجل 86 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1485 إصابة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3120 والإصابات إلى 71299.

الصحة التركية تسجل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1186 إصابة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5167 والإصابات إلى 202284.

وزارة الصحة القطرية تسجل شفاء 2632 من المصابين بفيروس كورونا بزيادة 231 حالة عن أمس وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 86597.

وزارة الصحة القطرية تسجل 3 وفيات بفيروس كورونا إضافة إلى 894 إصابة جديدة بانخفاض 21 إصابة عن الأمس.

الصحة القطرية: تمكنا من الحفاظ على واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا.

الصحة القطرية: ننصح بعدم السفر إلى خارج البلاد في الوقت الحالي.

الصحة العراقية: تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 2184 إصابة جديدة بانخفاض 231 إصابة عن أمس.

وزارة الصحة الكويتية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 919 إصابة جديدة بزيادة 174 إصابة عن أمس.





الصحة السعودية تسجل 54 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 5 وفيات عن أمس إضافة إلى 3383 إصابة جديدة بانخفاض 19 إصابة عن أمس.

إيران تسجل 148 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 7 حالات عن أمس إضافة إلى 2652 إصابة جديدة بزيادة 103 إصابات عن أمس.

وزارة الصحة المغربية تسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12854.

الولايات المتحدة تسجل 42330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى مليونين و822 ألفا و283.

البرازيل تسجل 23515 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و476 ألفا و884.

روسيا تسجل 6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 661 ألفا و165.

الهند تسجل 21948 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 627 ألفا و168.

إسبانيا تسجل 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 297 ألفا و183.