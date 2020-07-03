لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 يوليو/تموز)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس 2 من يوليو/تموز:
- الصحة المصرية تسجل 86 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1485 إصابة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3120 والإصابات إلى 71299.
- الصحة التركية تسجل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1186 إصابة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5167 والإصابات إلى 202284.
- وزارة الصحة القطرية تسجل شفاء 2632 من المصابين بفيروس كورونا بزيادة 231 حالة عن أمس وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 86597.
- وزارة الصحة القطرية تسجل 3 وفيات بفيروس كورونا إضافة إلى 894 إصابة جديدة بانخفاض 21 إصابة عن الأمس.
- الصحة القطرية: تمكنا من الحفاظ على واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا.
- الصحة القطرية: ننصح بعدم السفر إلى خارج البلاد في الوقت الحالي.
- الصحة العراقية: تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 2184 إصابة جديدة بانخفاض 231 إصابة عن أمس.
- وزارة الصحة الكويتية تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 919 إصابة جديدة بزيادة 174 إصابة عن أمس.
- الصحة السعودية تسجل 54 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 5 وفيات عن أمس إضافة إلى 3383 إصابة جديدة بانخفاض 19 إصابة عن أمس.
- إيران تسجل 148 وفاة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 7 حالات عن أمس إضافة إلى 2652 إصابة جديدة بزيادة 103 إصابات عن أمس.
- وزارة الصحة المغربية تسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12854.
- الولايات المتحدة تسجل 42330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى مليونين و822 ألفا و283.
- البرازيل تسجل 23515 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و476 ألفا و884.
- روسيا تسجل 6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 661 ألفا و165.
- الهند تسجل 21948 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 627 ألفا و168.
- إسبانيا تسجل 444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 297 ألفا و183.