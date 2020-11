كورونا.. رقم قياسي جديد في أمريكا وزعيم كوريا الشمالية يعلن الانتصار

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2,7 مليون، وسجّلت البلاد أيضا 649 وفاة في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى 128,677.

وقفزت بشدة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي مما أثار التساؤلات حول معالجة الرئيس دونالد ترمب للأزمة، ودفع عددا من حكام الولايات إلى وقف خطط إعادة فتح ولاياتهم بعد إجراءات عزل عام مشددة.

وعدد الإصابات المكتشفة حديثًا في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء، كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن-تكساس وفينيكس في أريزونا.

وسجّلت تكساس الخميس نحو ثمانية آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19، مما دفع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، المؤيّد للرئيس دونالد ترمب، إلى الإعلان أنّ وضع الكمامات بات إلزاميا في هذه الولاية الجنوبيّة.

أرقام قياسية للإصابات

وتنتظر البلاد نهاية أسبوع حسّاسة، مع حلول العيد الوطني في 4 يوليو/تموز الذي يشهد عادةً لقاءات عائليّة وتجمّعات، وذلك في ظلّ تجديد فرض قيود في بعض المناطق أو تعليق مسار رفع الإغلاق في أخرى.

وأعلن مدير "مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها" روبرت ريدفيلد الخميس أنّ "خمسة أو ستّة أو سبعة أو ثمانية في المئة من الأمريكيّين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا".

الأمر الذي يعني عمليا، أكثر من عشرين مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسميا.

وينسب الخبراء الارتفاع الجديد في الإصابات، إلى مجموعة من العوامل، بينها انتشار ظاهرة "التعب من الحجر الصحّي" بين الأمريكيين على نطاق واسع.

وفي ولاية فلوريدا الجنوبيّة التي أصبحت إحدى بؤر الوباء، سُجّلت نحو 10 آلاف إصابة جديدة الخميس، ما يُعتبر رقما قياسيّا.

