فرنسا تحقق مع وزراء بسبب تفشي فيروس كورونا

وأضاف أن التحقيق يطال رئيس الوزراء السابق ادوارد فيليب ووزيري الصحة السابقين اوليفيه فيران وانييس بوزين.

وجرى تقديم 90 شكوى أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة. نُظر في 53 من بينها، وقبلت تسع منها.

وسيتقدّم النائب العام بالشكاوى أمام لجنة التحقيق التابعة إلى المحكمة، وهي ستتولى التحقيقات.

وأرفقت الشكاوى التسع بتهمة واحدة هي "الامتناع عن مكافحة كارثة"، بحق فيليب وبوزين وفيران، وفق بيان النائب العام.

ورأست بوزين وزارة الصحة حتى منتصف فبراير/ شباط حين استقالت لخوض المنافسة على منصب رئاسة بلدية العاصمة باريس.

وظل فيليب وفيران في منصبيهما حتى استقالة الحكومة صباح الجمعة.

وقدم مواطنون وأطباء وجمعيات الشكاوى أمام محكمة العدل الجمهورية بعد ايام من إقرار قيود مكافحة كوفيد-19 منتصف مارس/ آذار.

وأسفر الوباء عن نحو 30 ألف وفاة في فرنسا.

وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة رئيس وزراء جديد هو جان كاستيكس، الذي اشتهر مؤخرا بعد اشرافه على وضع سياسة تخفيف الإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.