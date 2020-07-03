عودة مصر والسودان وإثيوبيا إلى طاولة التفاوض بشأن سد النهضة

وقالت الوزارة في بيان "استؤنفت بعد ظهر (الجمعة) وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الأفريقية برئاسة جنوب أفريقيا"، والتي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.

واتّفقت إثيوبيا ومصر والسودان خلال قمة أفريقية مصغرة عقدت عبر الفيديو قبل أسبوع على تأجيل بدء ملء خزان سدّ النهضة الكهرمائي الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وعقدت القمة بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، وشارك فيها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

واختتمت جولة في 17 من يونيو/ حزيران من دون التوصل إلى اتفاق، ما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التدخل.

وسيصبح سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011، عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، لكن أثار هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا خلافات حادة مع كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل.

وعلى الرغم من أن الدول الثلاث دخلت في مفاوضات حول هذا السد، فإنها لم تتمكن حتى اليوم من التوصل لاتفاق، لا سيّما على قواعد ملء خزّان السدّ وتشغيله.

ووسط عزم إثيوبيا البدء بملء السد، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي بداية الأسبوع عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لحلّ الأزمة.

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، الثلاثاء 17 من يونيو/حزيران الماضي، مصر بالتسبب في تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات، وقال في تصريحات لشبكة فانا التلفزيونية المحلية (خاصة) إن مصر جاءت إلى المباحثات بموقفين، التفاوض وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لإثيوبيا، وعرقلة المفاوضات.

اقرأ أيضًا:

إثيوبيا: مصر سبب تعثر محادثات سد النهضة

باحث سياسي مصري: أزمة سد النهضة أخطر من حرب 73 (فيديو)

مصر تتحدى إثيوبيا باستئناف فوري لمفاوضات سد النهضة في حالة واحدة

إثيوبيا تعلن إحباط هجمات من مصر استهدفت أنشطة اقتصادية وسياسية

السيسي: متمسكون بالمفاوضات في أزمة سد النهضة

إثيوبيا: المغني هونديسا اغتيل بتمويل خارجي لتعطيل سد النهضة