شاهد: سلسلة انفجارات ضخمة بمصنع في تركيا تخلف قتلى وعشرات المصابين

وقالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث والطوارئ في بيان إن طواقم مكافحة الحرائق كافحت لاحتواء الحريق الذي نجم عن الانفجار الأول في الساعة 11.15 صباحا بالتوقيت المحلي (0815 بتوقيت غرينتش) في منطقة هيندك في الإقليم ووصفت الهيئة الأمر بأنه حادث صناعي.

وكتب قوجه على تويتر قائلا إن نحو 85 سيارة إسعاف وطائرتي هليكوبتر أرسلت للمجمع، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمره بالتوجه لموقع الحادث.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بعثت السلطات التركية مروحيتين وأكثر من 80 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا إلى موقع الانفجار.

وأعلن والي صقاريا جتين أوقطاي كالدرم في تغريدة على تويتر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات حتى الآن، بسبب الانفجار في المصنع الواقع بقضاء هاناك في الولاية، مضيفا أن 150 إلى 200 شخص كانوا داخل المصنع لحظة وقوع الانفجار.

