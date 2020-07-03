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سياسة|تركيا

شاهد: سلسلة انفجارات ضخمة بمصنع في تركيا تخلف قتلى وعشرات المصابين

3/7/2020

وقالت الهيئة المعنية بإدارة الكوارث والطوارئ في بيان إن طواقم مكافحة الحرائق كافحت لاحتواء الحريق الذي نجم عن الانفجار الأول في الساعة 11.15 صباحا بالتوقيت المحلي (0815 بتوقيت غرينتش) في منطقة هيندك في الإقليم ووصفت الهيئة الأمر بأنه حادث صناعي.

وكتب قوجه على تويتر قائلا إن نحو 85 سيارة إسعاف وطائرتي هليكوبتر أرسلت للمجمع، مضيفا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمره بالتوجه لموقع الحادث.

ووفقا لوكالة الأناضول، فقد بعثت السلطات التركية مروحيتين وأكثر من 80 سيارة إسعاف و11 فريقا طبيا إلى موقع الانفجار.

https://twitter.com/ISCResearch/status/1278991658705707008?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلن والي صقاريا جتين أوقطاي كالدرم في تغريدة على تويتر أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات حتى الآن، بسبب الانفجار في المصنع الواقع بقضاء هاناك في الولاية، مضيفا أن 150 إلى 200 شخص كانوا داخل المصنع لحظة وقوع الانفجار.

https://twitter.com/ISCResearch/status/1278996287032037383?ref_src=twsrc%5Etfw

وأكد أن السلطات استنفرت كل إمكاناتها حيث توجهت الفرق المعنية إلى موقع الانفجار على وجه السرعة.

وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان عدة أمتار في السماء، فيما كان صوت المفرقعات النارية يدوّي من داخل المصنع، وفق صور بثتها قنوات تلفزيونية تركية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت لقطات حصلت عليها وكالة رويترز الدخان وهو يتصاعد من المجمع بينما دوت انفجارات الألعاب النارية وارتفعت سحابة ضخمة من الدخان في سماء المنطقة.

وقالت الأناضول إن دوي الانفجار الأصلي كان مسموعا على مسافة تصل إلى 50 كيلومترا.

وذكرت الأناضول أن وزراء الداخلية والصحة والعمل توجهوا إلى صقاريا لمتابعة الوضع.

وحسب شهود عيان، فقد شعر السكان بالانفجار حتى مسافة 50 كيلومترا، فيما اعتقد بعضهم في البداية أن ما يحصل هو زلزال.

ووقع انفجاران في المصنع نفسه في العامين 2009 و2014 أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة نحو 40 شخصا بجروح، وفق الإعلام التركي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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