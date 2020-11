سعره قد يصل إلى 5000 دولار.. ترخيص أوربي لأول دواء لعلاج كورونا

وقالت المفوضة الأوربية للصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان "يُعتبر ترخيص اليوم لأول دواء لمعالجة كوفيد-19 خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس".

وتمثل موافقة المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي، الخطوة الأخيرة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الدواء الجديد.

يذكر أن ريمديسيفير هو أول دواء لعلاج فيروس كورونا يحصل على موافقة للاستخدام في الاتحاد الأوربي.

وكان الدواء الذي تصنعه شركة (جيليد ساينسز) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية تم تطويره في الأساس لعلاج فيروس إيبولا، ولكنه لم يحقق نجاحا كبيرا في هذا الغرض.

We have authorised the first medicine, Remdesivir, to treat #coronavirus at EU level.

This conditional marketing authorisation comes less than a month after the application was submitted, supported by @EMA_News and EU countries.

More: https://t.co/PW7P76VzXN #StrongerTogether pic.twitter.com/U3LvRpkUpp

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 3, 2020