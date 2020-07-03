سعره قد يصل إلى 5000 دولار.. ترخيص أوربي لأول دواء لعلاج كورونا

وقالت المفوضة الأوربية للصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان "يُعتبر ترخيص اليوم لأول دواء لمعالجة كوفيد-19 خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس".

وتمثل موافقة المفوضية التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي، الخطوة الأخيرة من أجل إعطاء الضوء الأخضر لاستخدام الدواء الجديد.

يذكر أن ريمديسيفير هو أول دواء لعلاج فيروس كورونا يحصل على موافقة للاستخدام في الاتحاد الأوربي.

وكان الدواء الذي تصنعه شركة (جيليد ساينسز) الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية تم تطويره في الأساس لعلاج فيروس إيبولا، ولكنه لم يحقق نجاحا كبيرا في هذا الغرض.

We have authorised the first medicine, Remdesivir, to treat #coronavirus at EU level. This conditional marketing authorisation comes less than a month after the application was submitted, supported by @EMA_News and EU countries. More: https://t.co/PW7P76VzXN #StrongerTogether pic.twitter.com/U3LvRpkUpp — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 3, 2020

توصية مشروطة

كانت وكالة الأدوية الأوربية، أوصت أوائل الشهر المنصرم بالموافقة المشروطة على استخدام العقار ليصبح بذلك أول عقار يقترب من الحصول على الضوء الأخضر علاجا لهذا المرض بالقارة الأوربية.

وقالت الوكالة، إن لجنتها المعنية بالأدوية البشرية أوصت باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاما ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأكسجين.

سعر العقار بالمنطقة غير معروف بعد، لكن سعره بالولايات المتحدة قد يصل إلى 5080 دولارا لدورة العلاج الواحدة، في حين ستبيعه شركات هندية للأدوية البديلة التي تحمل نفس الخصائص لكن ليس بنفس الاسم التجاري بسعر بين 5000 و6000 روبية (66.13 و79.35 دولار).

شركات هندية للأدوية البديلة تنتج العقار بسعر أرخص

ويجيء تصديق وكالة الأدوية الأوربية بعد بضعة أسابيع من مراجعة عاجلة، وهو يعني أن بإمكان الأطباء وصف عقار شركة جيلياد، الذي سيُطرح بالاسم التجاري فيكلوري، للمرضى في أوربا.

موافقة الاتحاد الأوربي المشروطة على تسويق العقار، تسمح ببيعه لمدة سنة في دول الاتحاد السبع والعشرين قبل أن تكون كل البيانات الضرورية المتعلقة بالفعالية والآثار الجانبية متاحة.

ونال عقار ريمديسيفير بالفعل موافقة على استخدامه بشكل استثنائي في الحالات الحادة وذلك في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، ونال موافقة كاملة في اليابان.