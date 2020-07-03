رسالة من منظمة الصحة العالمية إلى الحكومات بشأن كورونا (فيديو)

وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل ريان خلال مؤتمر صحفي إن "الوقت حان فعلًا لأن تنظر الدول إلى الأرقام، أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله الأرقام لكم".

وعند سؤاله عن الوضع في المكسيك، أجاب المسؤول أن رسالته موجهة إلى "دول عدة".

وأضاف ريان أن "على الناس الاستفاقة، الأرقام لا تكذب، والوضع الميداني لا يكذب"، مشيرًا إلى أن "الأوان لا يفوت أبدًا، في ظل وباء، للإمساك بزمام الأمور".

وتابع "تدرك منظمة الصحة العالمية تمامًا وجود أسباب وجيهة لدى دولٍ تريد إعادة اقتصاداتها للمسار الصحيح".

واستدرك "لكن لا يمكن تجاهل المشكل أيضًا، إذ إنه لن يختفي بطريقة سحرية"، وشدّد أن "علينا الانخراط في المعركة وإيقاف هذا الفيروس الآن".

واعتبر ريان أن "الدول تواجه خيارات صعبة"، وعلى الرغم من ذلك "يتعين عليها كسر سلاسل العدوى"، ويشمل ذلك إقرار تدابير حجر "إن لم توجد بدائل".

ويواصل وباء كوفيد-19 التباطؤ في أوروبا، لكنه ينتشر بسرعة في القارة الأمريكية.

ولأول مرة منذ ظهور الفيروس في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، تجاوزت أمريكا اللاتينية، الجمعة، أوربا في عدد الإصابات بتسجيلها 2.7 مليون حالة.

ولا تزال أوربا المنطقة الأكثر تضررًا في العالم بتسجيلها نحو 200 ألف وفاة قبل الولايات المتحدة وكندا 137 ألفًا و421 حالة، وأمريكا اللاتينية 121 ألفًا و662 حالة.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 11 مليونًا و101 ألفًا و292 شخصًا، قضى منهم جراء الإصابة 523 ألفًا و558 مصابًا، بينما تعافت 6 ملايين و217 ألفًا و34 حالة، حتى اللحظة.